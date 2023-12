Iit, tutti esaurito per il primo open day: oltre 600 visitatori nei tre centri a Genova

Genova. Si è appena concluso il primo open day dell’Istituto Italiano di Tecnologia, una giornata in cui i centri di ricerca genovesi hanno aperto le porte a tutti gli appassionati e appassionate di scienza. L’iniziativa, facente parte del ciclo di attività per festeggiare i primi 20 anni di Iit, ha registrato oltre 600 prenotazioni esaurendo i posti disponibili pochi giorni dopo l’apertura delle iscrizioni

L’open day nasce dal desiderio di avvicinare la cittadinanza a una realtà che conta quasi 2000 persone, distribuite nei diversi centri italiani, provenienti da oltre 60 paesi nel mondo e che ogni giorno porta avanti la ricerca italiana con l’obiettivo di migliorare la nostra vita.

I visitatori e le visitatrici hanno potuto visitare i vari laboratori accompagnati dai ricercatori e dalle ricercatrici IIT che hanno presentato alcuni progetti: i robot umanoidi AlterEgo, iCub e il nuovissimo ergoCub, il Supercomputer Franklin e il plantoide, ma anche le bioplastiche provenienti da scarti di frutta e verdura, microscopi ad alta risoluzione e molto altro.

L’open day, iniziato questa mattina alle 10 e proseguito fino a tardo pomeriggio, ha registrato oltre 600 presenze divise nei 3 centri presenti sul territorio genovese: 181 per il Center for Convergent Technologies – CCT di Genova Morego, 248 per il Center for Robotics and Intelligent Systems – CRIS di via San Quirico e 177 per il Center for Human Technologies – CHT degli Erzelli.

La grande affluenza e l’entusiasmo dimostrato dalla cittadinanza hanno mostra l’interesse dei genovesi nei confronti delle attività di ricerca svolte dall’Istituto Italiano di Tecnologia sul territorio.