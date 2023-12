Iit, svolta storica per i lavoratori: approvato il primo contratto collettivo aziendale

Genova. Con quasi 500 voti a favore e 20 contrari e una affluenza superiore al 75%, i lavoratori dipendenti di Iit hanno detto sì al primo contratto collettivo aziendale al termine di una consultazione referendaria iniziata lunedì e conclusasi oggi.

“Un voto che sancisce una svolta a suo modo epocale nella storia ventennale della Fondazione, chiudendo il periodo dei rapporti di lavoro regolamentati unilateralmente dall’azienda ed aprendo una nuova stagione fondata sulla contrattazione e sul confronto con le organizzazioni sindacali e soprattutto con la Rsu eletta dai lavoratori, introdotta per la prima volta in Iit – commenta la Usb in una nota -. Determinante per questo risultato è stata la rappresentanza dei dipendenti e la compattezza dei lavoratori che esattamente un anno fa scendevano in piazza reclamando un contratto collettivo.

“In questo percorso Usb – prosegue il sindacato – è stata parte importante, avviando questa vertenza unitamente a Cgil due anni or sono e garantendo una linea di coerenza con il mandato dei lavoratori soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà di una trattativa durata quasi un anno. Il risultato è un contratto collettivo che comporta significativi miglioramenti e cambiamenti normativi ed economici ed in particolare l’importante novità di reintrodurre una contrattazione economica biennale ormai scomparsa da tempo dai Ccnl di tutti i settori. Siamo consapevoli che si tratta comunque di un punto di partenza per ulteriori conquiste e miglioramenti; astensione e voti contrari, seppur contenuti, costituiscono un’ulteriore sprone ad un azione ancor più efficace, a partire dalle commissioni che affronteranno a partire da gennaio tematiche cruciali quali lavoro agile e armonizzazione dei trattamenti economici e normativi”.

Usb “ringrazia tutte le lavoratrici ed i lavoratori della Fondazione Iit per la partecipazione ed il sostegno determinante in tutte le fasi della trattativa”