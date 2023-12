I dati ISTAT nel 2023 sulla diffusione di sigarette elettroniche e riscaldatori di tabacco

I prodotti a tabacco riscaldato non bruciato – indicati spesso con la sigla HnB – e le sigarette elettroniche si stanno diffondendo sempre di più. Il loro consumo è andato crescendo nel corso degli ultimi anni: un incremento lento ma costante, che sta coinvolgendo in modo particolare la popolazione giovanile. A evidenziarlo sono i dati ricavati dall’indagine di Istat denominata “Aspetti della vita quotidiana”, che a partire dal 2014 ha cominciato a registrare l’utilizzo delle sigarette elettroniche ( https://www.svapoebasta.com/ ) e dei riscaldatori di tabacco ( https://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_a_tabacco_riscaldato_non_bruciato ).

I dati della ricerca

In base a questa indagine, che dal 2021 ha avviato anche la rilevazione dei prodotti a tabacco riscaldato, poco meno del 3% delle persone degli italiani over 14 nel 2021 ha affermato di usare la sigaretta elettronica: si tratta di circa 1 milione e mezzo di persone, con una prevalenza di maschi rispetto alle femmine. I fruitori principali delle e-cig sono i giovani, come dimostra il fatto che la quota di utilizzatori nella fascia di età compresa fra i 18 e i 34 anni supera i 5 punti percentuali. Anche in questo caso si conferma il trend che vuole i dispositivi per svapare più diffusi tra i ragazzi che non tra le ragazze.

Chi consuma le sigarette elettroniche?

Le sigarette elettroniche sono usate in modo particolare dai maschi di età compresa fra i 25 e i 34 anni: in questa fascia, infatti, oltre il 6% degli individui si dichiara fruitore delle e-cig. Con l’avanzare dell’età, poi, il ricorso alla sigaretta elettronica cala in maniera progressiva, diventando pressoché nullo tra gli over 65. È interessante notare, poi, che tra le persone con più di 14 anni, più di 4 su 100 si definiscono ex consumatrici: un dato che schizza oltre il 7% nel segmento di ragazzi della fascia di età compresa fra i 18 e i 24 anni. Quasi l’88% degli italiani, d’altro canto, afferma di non aver mai usato gli svapatori: in questo senso, le percentuali più elevate sono quelle registrate fra chi ha più di 64 anni e tra gli adolescenti dai 14 ai 17 anni.

Le sigarette elettroniche per abbandonare il vizio del fumo

Uno dei motivi più importanti per i quali si utilizza la sigaretta elettronica è rappresentato dal desiderio, da parte dei fumatori, di provare a tenere sotto controllo la dipendenza da nicotina, con l’obiettivo di metterla da parte, prima o poi, in maniera definitiva. Mentre i non fumatori non dovrebbero prendere in considerazione il ricorso alle sigarette elettroniche, queste ultime potrebbero essere utili per dire addio al fumo. Le quantità di nicotina che si assumono con le e-cig, per altro, sono variabili a seconda del tipo di prodotto che si consuma: a decidere è direttamente l’utente. Come noto, l’assenza di combustione del tabacco elimina le conseguenze dannose che questa combustione, che caratterizza il fumo di sigarette tradizionali, innesca.

Perché si svapa

Sono diverse le ragioni per le quali si può decidere di iniziare a svapare: da un lato assumere nicotina evitando le sigarette classiche, provando a ridurne la quantità in modo graduale nel tentativo di riuscire a farne a meno; dall’altro lato il piacere di vivere un’esperienza simile a quella offerta dalle sigarette normali non solo dal punto di vista del gusto, ma anche a livello olfattivo e tattile. La quantità di nicotina presente nelle e-cig oscilla tra i 6 e i 20 mg; va detto, comunque, che ci possono anche essere modelli privi di nicotina e che contengono unicamente un vapore aromatizzato. Come detto, la quantità di nicotina che si assume è variabile, e si può regolare a seconda delle necessità e dei gusti personali. Per quel che riguarda le altre sostanze coinvolte nello svapo, il glicole propilenico può provocare riniti e asma solo in casi molto rari, e comunque con una inalazione prolungata. L’acetaldeide e la formaldeide che vengono liberate a temperature elevate riscaldando il glicole propilenico, inoltre, sono sostanze cancerogene solo a dosi maggiori rispetto a quelle che si assumono con una sigaretta elettronica. Gli svapatori sono, dunque, alleati preziosi per chi intende dire addio al fumo.