Hotel Savoia, lavoratori in sciopero per il terzo giorno consecutivo: “Meno tempo per pulire le stanze”

Genova. Il 31 dicembre 2023 è la terza giornata consecutiva di sciopero per le lavoratrici dell’hotel Savoia,cameriere ai piani sotto appalto della Zenith Spa. Le ragioni dello sciopero riguardano “il peggioramento delle condizioni lavorative avute dopo il cambio d’appalto del mese precedente che è stato fatto firmare di Domenica in assenza del sindacato, senza garanzie di tutela. Tra le varie istanze che hanno portato alla dichiarazione di sciopero troviamo la diminuzione dell’orario di lavoro, l’abbassamento del minutaggio a camera per le pulizie e la possibilità di trasferimento in altre sedi dove la società detieni Appalti”.

A scriverlo in una nota stampa Usb Lavoro privato Liguria: ” Alcune delle lavoratrici sono impiegate al Savoia Hotel da 12 anni, un tempo lungo in cui hanno sempre fatto sacrifici per garantire all’azienda e alla clientela il massimo della qualità, uno standard ormai impossibile da mantenere con queste nuove condizioni: per queste ragioni lo Sciopero delle precedenti giornate ha visto un’adesione del 90% e non intende fermarsi fino al raggiungimento del ripristino delle tempistiche precedenti di pulizia delle camere”.

“Genova è una città che negli ultimi anni è stata protagonista di grandi investimenti nel settore turistico,dove però le condizioni di lavoro molto spesso non rispecchiano le narrazioni dominanti e vedono l’impiego di CCNL scaduti o con rinnovi imbarazzanti firmati dai sindacati confederali, primi complici della dismissione della contrattazione collettiva come strumento di difesa dei salari. La vertenza del Savoia Hotel è una vertenza rappresentativa di tantissimi lavoratori e lavoratrici del Turismo che dimostra come lo sfruttamento in questo settore non sia una rara conseguenza da relegare ai rischi della piccola imprenditoria ma rappresenti lo status quo, anche negli alberghi di lusso”.