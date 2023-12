Hockey, al via la stagione indoor per il Cus Genova. Coach Ferrero: “Girone difficile, ma puntiamo sul Campionato Prato”

Genova. Sta per cominciare la Serie B Indoor per il CUS Genova Hockey. Dopo l’avvio di stagione in Coppa Italia i biancorossi sono pronti a cominciare un campionato che servirà a preparare il Campionato Prato, il vero obiettivo della stagione. Analizziamo la vigilia attraverso le parole di Franco Ferrero, pronto alla sua 28° stagione alla guida della prima squadra.

In Coppa Italia è sfuggita la qualificazione di pochissimo al termine di una serie di sfide contro due squadre di Serie A2 come HC Pistoia e Genova 1980 e contro una squadra ambiziosa come l’HC Savona: “Indipendentemente dal risultato – ammette il tecnico – devo dire che tutto sommato non sia andata male nonostante una partenza non positiva”.

Una squadra, quella biancorossa, che potrà contare su alcuni innesti in prestito dal Genova 1980. “La squadra dal punto di vista numerico è abbastanza ben fornita – racconta Ferrero – da quel punto di vista non ci sono problemi. Spiace non poter contare anche quest’anno su Schirru e Ragucci, due atleti di alto profilo e due ragazzi a cui teniamo tanto che ancora per una stagione non saranno con noi”. Jader Schirru, trasferitosi a Milano per motivi di studio, giocherà ancora in A2 all’Hockey Cernusco, mentre Gregorio Ragucci giocherà ancora per un anno in Serie A1 all’Hockey Tea Bologna durante il suo ultimo anno di università nel capoluogo emiliano.

Importanti novità per quanto riguarda il Settore Giovanile. Continua la collaborazione con il Bad Lake, società sportiva di Sampierdarena che si occupa di hockey giovanile, con cui lo staff tecnico biancorosso ha lavorato anche nella passata stagione. Il fiore all’occhiello è stato il secondo posto nazionale nella categoria U12, dopo aver passato la fase interregionale. Così come continua anche la collaborazione con Music For Peace, che permette al CUS Genova di usufruire del campo di allenamento situato nell’elicoidale di Sampierdarena. “Con il Bad Lake è una collaborazione interessante – sottolinea Ferrero – ci permetterà di lavorare bene sul Settore Giovanile il prossimo anno”.

Nel weekend il primo concentramento di Indoor. A Pistoia gli Universitari affronteranno alle 10:00 l’HC Pistoia e alle 15:00 il Genova 1980. “Non è un girone facilissimo il nostro – analizza Ferrero – ma va anche detto che il nostro focus è sul Campionato Prato”. E quale l’obiettivo? “Sicuramente fare meglio di quanto abbiamo fatto negli ultimi due anni”.