“Ho visto lei che bacia lui”, a Savona le luminarie natalizie sono le canzoni di Annalisa

Savona. Un’iniziativa destinata a far discutere quella di Amazon Music e Annalisa. Una mossa di marketing quanto meno innovativa quella che ha visto, in queste ore, portare sulle strade di Savona – provincia di nascita della popstar – luminarie natalizie ispirate alle parole dei suoi successi.

I testi di “Bellissima”, “Ragazza Sola” e “Mon Amour”, le hit che hanno fatto ballare tutta Italia in questi mesi, brillano al posto di stelle e festoni. “Ho visto lei che bacia lui”, “Dove vai, te ne vai” e tante altre le installazioni.

Gli addobbi natalizi saranno visibili cittadini e turisti fino al 6 gennaio 2024. “Vedere Savona, città che mi ha visto crescere, illuminata dalle frasi delle mie canzoni, mi emoziona davvero e di certo renderà questo Natale per me speciale” ha dichiarato Annalisa.

Una cosa simile era stata pensata e messa in atto, ma a livello più istituzionale, a Bologna dove nelle strade erano apparse luminarie ispirate alle canzoni di Lucio Dalla. Un paragone che non pochi giudicheranno un po’ azzardato.

L’iniziativa delle luminarie è ovviamente commerciale: quest’anno Annalisa e Amazon Music hanno fatto un regalo speciale ai fan per celebrare le festività natalizie presentando “Christmas (Baby Please Come Home) (Amazon Original)”, disponibile esclusivamente su Amazon Music.

Il nuovo esclusivo Amazon Original è anche pubblicato in un’edizione speciale del nuovo album di Annalisa “E poi siamo finiti nel vortice” (Amazon Music Edition) rilasciato il 24 novembre e disponibile esclusivamente su Amazon Music.