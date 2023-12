Ha minacciato e perseguitato la compagna e la ex, 32enne arrestato dai carabinieri

Genova. Un arresto e una denuncia nelle ultime 24 ore nel confronti di uomini accusati di violenza nei confronti delle loro compagne.

I carabinieri di Santa Margherita hanno arrestato un italiano di 32 anni. L’uomo, già denunciato in passato per motivi simili, è ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della ex compagna e dell’attuale partner convivente.

L’uomo si era più volte presentato a casa della donna minacciandola.

Nella notte invece a Sampierdarena sempre i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 37enne ecuadoriano.

I militari sono intervenuti in un’abitazione chiamati richiesto da una 24enne, cittadina bulgara, per una lite tra conviventi.

L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e sottoposto alla misura pre-cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Non era la prima volta che agiva in questo modo.

La vittima di violenza è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale villa Scassi per accertamenti.