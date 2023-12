Ha fretta di venire al mondo e nasce in A12: la storia di Edoardo e del parto in ambulanza

Genova. Una donna di 28 anni, residente a Maissana, ha dato alla luce il suo secondogenito sulla A12, poco dopo le 2 di questa notte, nei pressi del casello di Lavagna. La donna, giunta al termine della gravidanza, si stava recando in auto a Genova per raggiungere l’ospedale Gaslini per il parto quando le contrazioni sono state troppo ravvicinate e forti per poter continuare il viaggio.

Per questo il marito, che la stava accompagnando, ha fermato l’auto all’area di servizio di Sestri Levante, dove ha chiamato il 118. Sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce Verde di Sestri e un’automedica con medico e infermiere.

I sanitari hanno provveduto a trasportare la donna a bordo dell’ambulanza per provare a raggiungere in sicurezza l’ospedale più vicino, vale a dire quello di Lavagna. Ma il piccolo Edoardo aveva fretta di venire al mondo e non ha aspettato: l’ambulanza si è fermata poco prima del casello di Lavagna, quindi a pochissimi metri dall’ospedale, per aiutare la giovane donna a partorire.

Il primo vagito di Edoardo, quindi, è arrivato alle 3 di notte, tra viadotti e guardrail. Un vero ligure quindi. Poi con la mamma, e in ottme condizioni di salute, sono arrivati al vicino ospedale di Lavagna dove sono stati presi in carica dal personale medico. Senza pagare pedaggio.