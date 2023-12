Gruppo EcoEridania, dal calcio inclusivo alla ricerca per il Gaslini: in 13 anni 3 milioni in solidarietà

Genova. Progetti di inclusione nell’ambito sportivo, con la creazione di squadre composte da atleti e atlete con disabilità. Iniziative di supporto alle associazioni che seguono i pazienti dell’ospedale Gaslini e le loro famiglie. E sogni che si stanno realizzando, come quello di una “Coverciano dello sport disability” che sorgerà nei prossimi anni. Sono alcuni dei gesti concreti raccontati dal Gruppo EcoEridania, azienda con sede ad Arenzano, tra le principali nel settore della gestione dei rifiuti industriali, sanitaria e nell’end of waste.

Attraverso la fondazione Insuperabili, Gruppo Eridania, sta portando avanti numerosi progetti, raccontati oggi in conferenza stampa nella Sala Trasparenza della Regione Liguria. Oltre al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dell’assessora allo Sport Simona Ferro e al presidente e ad del gruppo EcoEridania Andrea Giustini, anche alcuni ragazzi della squadra di calcio mutilati, che ha già raggiunto importanti successi.

“In 13 anni, da quando eravamo una piccola azienda a oggi, abbiamo raccolto e donato oltre 3 milioni di euro – ha detto l’ad Andrea Giustini – come Gruppo EcoEridania, siamo da sempre impegnati a creare valore sul territorio e in tutto il Paese, ci piace pensare che sia possibile, con la forza di volontà e con l’impegno di ciascuno di noi, realizzare i sogni anche di chi parte più svantaggiato. Anche quest’anno, la Fondazione EcoEridania Insuperabili ha concretizzato, infatti, progetti bellissimi che speriamo rendano la comunità più coesa e inclusiva e ne siamo orgogliosi”. Ogni Natale i dipendenti del Gruppo EcoEridania donano parte delle loro tredicesime, fondi che vengono poi raddoppiati dall’azienda stessa.

Tra le associazioni e le realtà storiche di solidarietà del territorio sostenute dal gruppo EcoEridania, anche quest’anno rientrano Casa del Re, Associazione Gigi Ghirotti, Centro Spilimbergo, Fondazione Rava – Orfani Ponte Morandi, Farmacia per i Bambini e S.A.P.R.E. (Run For Emma).

Quest’anno, inoltre, il Gruppo EcoEridania si impegna in un nuovo progetto per il territorio genovese: la “Realtà virtuale nei reparto oncologici pediatrici del Gaslini”, scelto tra le numerose richieste pervenute alla fondazione. Con l’obiettivo di portare la realtà virtuale a supporto delle terapie tradizionali durante le cure oncologiche pediatriche, il progetto si concretizzerà nell’acquisto di 10 visori “meta quest 2” e nella formazione professionale specifica di 20 tra medici specialisti e specializzandi e infermieri in onco-ematologia pediatrica.

Presentati anche i risultati dell’ultimo anno, a partire dalla nascita di Insuperabili Women, la prima squadra interamente al femminile di donne con disabilità, all’apertura alla categoria B1 non vedenti, con una nuova sede a Cuneo, fino alla nascita della categoria amputati, con una nuova squadra che parteciperà al campionato nazionale 2024. La storica sede di Genova della Fondazione, inoltre, ha accolto da quest’anno Felipe, un atleta proveniente dall’estero, dal Cile, che ha scelto Insuperabili per una crescita professionale e personale.

Tante, infine, le novità in arrivo il prossimo anno, tra cui la EcoEridania Cup 2024: un torneo allo stadio Marassi di Genova che riunirà tutte le squadre che condividono la stessa visione di sensibilizzazione all’inclusione, e che vedrà coinvolte le squadre For Special del territorio ligure. A chiusura del torneo, si terrà una cena di beneficenza e parte dei proventi verrà destinata all’Associazione Gigi Ghirotti.

“C’è un senso di concretezza nel fare del bene – dichiara Davide Leonardi, cofondatore della Fondazione EcoEridania Insuperabili – in quest’ultimo anno della Fondazione EcoEridania Insuperabili, per il numero di attività svolte, abbiamo recuperato il biennio difficile della pandemia che ci aveva rallentato. Abbiamo superato il numero di 100 atleti con disabilità nel territorio ligure, tra cui una ragazza che fa parte della prima squadra italiana di atlete con disabilità, di cui siamo fieri. Siamo campioni d’Italia nelle categorie fispes e campioni d’Europa per intellettivo relazionali”.

Tuttavia, la Fondazione non è solo calcio. “È formazione, educazione, inclusione alla portata di tutti, che portiamo in tutte le scuole di Italia – continua Leonardi – quest’anno abbiamo parlato a 4.200 alunni dai sei ai 18 anni. La ricerca scientifica, inoltre, continua: abbiamo siglato 5 accordi di ricerca con quattro università italiane. Continua infine il nostro progetto di inserimento lavorativo, con oltre 56 persone con disabilità inserite nel mondo del lavoro. Il nostro impegno è e sarà sempre portare cultura e cambiamento, e il cambiamento è crescita.”

“Siamo felici di illustrare nel contesto rinnovato della sala della Trasparenza i risultati e le tantissime iniziative benefiche di un’impresa a dimensione nazionale, che non si è dimenticata della Liguria – ha detto il governatore ligure Giovanni Toti – EcoEridania continua a investire sul territorio, sia in termini di impresa, sia con iniziative di solidarietà che arricchiscono non soltanto la parte puramente sportiva, ma anche il senso di comunità di cui la nostra regione è portavoce”. Simona Ferro, assessora allo Sport della Regione Liguria, continua “Da tempo Regione Liguria collabora con EcoEridania e in particolare con la Fondazione Insuperabili, siamo uniti dagli stessi obiettivi: grazie allo sport e attraverso iniziative sociali efficaci vogliamo dire no ai limiti, alle barriere, agli ostacoli e dire sì all’inclusione, alla meritocrazia, all’uguaglianza”.