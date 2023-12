“Green game” nelle scuole superiori di Genova, grande successo per il gioco dell’educazione ambientale

Genova. Continua senza sosta il tour del Green Game nelle scuole genovesi. Fare la raccolta differenziata e recuperare le nostre “risorse” dai rifiuti significa risparmiare e proteggere l’ambiente riciclando e trasformando materiali che usiamo tutti i giorni. Proprio per questo motivo i Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Biorepack, Cial,Comioeco, Corepla, Coreve e Ricrea hanno ideato questo originale progetto didattico che ormai da 11 edizioni coinvolge gli studenti italiani per sensibilizzarli nell’educazione ambientale attraverso un metodo estremamente innovativo e vincente: l’utilizzo di tecnologie interattive e la sana competizione.

Presenti agli appuntamenti nelle scuole Roccandrea Iascone del Consorzio Ricrea, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Genova, Matteo Campora e il Presidente Amiu Genova Giovanni Battista Raggi.

“Green Game è il gioco che dà maggiore coscienza agli studenti e alle studentesse su quanto è importante fare la raccolta differenziata – ha dichiarato Roccandrea Iascone di Ricrea – Avviare a riciclo gli imballaggi di acciaio, alluminio, plastica, vetro, carta e cartone e bioplastica significa dare una seconda vita a tutti questi materiali. Le parole possono essere un valido strumento ma un gioco come Green Game dà sicuramente più efficacia a questi concetti e a far si che i ragazzi portino questi suggerimenti nella loro vita quotidiana”.

“Il Green Game è un’attività importante che entra nelle scuole insieme ai Consorzi Nazionali e ad Amiu ed insegna ai ragazzi e alle ragazze come affrontare la raccolta differenziata – ha proseguito l’Assessore Matteo Campora – Sono queste le generazioni del futuro e dobbiamo puntare su di loro per trasmettere i principi dell’economia circolare e della sostenibilità attraverso un modo concreto per far conoscere i diversi materiali e per far comprendere come vengono riutilizzati”.

Giovanni Battista Raggi, Presidente Amiu Genova ha concluso: “Il Green Game è un momento di sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi, un momento di gioco, un momento per imparare cos’è la raccolta differenziata, come si fa e soprattutto per essere più compatibili con l’ambiente per il nostro futuro e quello dei nostri figli e nipoti. Ringrazio i Consorzi Nazionali che ci hanno permesso di fare questa iniziativa e…. viva l’ambiente!”

In questa settimana hanno ottenuto il pass per la Finale Regionale del 26 febbraio a Genova: il Liceo Statale Classico, Scientifico e Sportivo “King” con le classi 2^G, 2^D, 2^T, 2^L, 1^D e 1^E; il Liceo Classico e Linguistico “Colombo” con la 1^E, la 1^C, la 1^B e la 1^DL; l’I.I.S. “E. Montale e Nuovo I.P.C.” con le classi ad indirizzo linguistico 1^D, 1^H, 2^B e 1^A; il Liceo Scientifico “Da Vinci” con la 1^B e la 1^F; il Liceo “Paul Klee Nicolò Barabino” con la 2^B e la 2^A e il Liceo “Da Vigo Nicoloso” di Recco con la 1^B Scientifico e la 1^A Scientifico.

Queste classi si uniranno alle classi finaliste di tutta la regione e per disputare la Finale Regionale, il 26 febbraio prossimo al Teatro “Carlo Felice”.

Lo staff del Green Game tornerà nelle scuole di Genova dal 22 gennaio per concludere il tour in terra ligure.

L’undicesima edizione del Green Game gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Regione Liguria, del Comune di Genova, di Regione Abruzzo, di Regione Basilicata, di Regione Emilia Romagna, del Consiglio Regionale del Lazio, di Regione Molise, di Regione Piemonte, di Regione Puglia, di Regione Toscana e di Regione Valle d’Aosta. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web www.greengame.it e seguire i canali social ufficiali su Facebook e Instagram. LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.

BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata.