Gli operai ex Ilva raccolgono giocattoli per i bambini meno fortunati: “E’ il più bel dono che possiamo farci”

Genova. Nonostante l’anno che sta per finire non sia per loro dei migliori, gli operai dell’Ilva tornano alla carica con la solidarietà in occasione delle festività natalizie aderendo all’iniziativa di Genova solidale, che ogni anno raccoglie centinaia di giocattoli per distribuirli ai bambini meno fortunati.

L’iniziativa anche quest’anno è promossa dall’rsu dell’Ilva insieme alla sms Guido Rossa: “Lo scorso anno il regalo più bello lo ricevemmo noi nel vedere i sorrisi di quei bambini che scartavano il loro inconsueto pacco di Natale” spiegano i lavoratori.

E quest’anno si riparte nonostante le preoccupazioni per il destino dello stabilimento di Cornigliano: “Potrebbe sembrare paradossale, ma se è vero che la forza di un uomo si misura dal suo spirito, il nostro non è piegato perché sa guardare a chi resta indietro nonostante la nostra incerta condizione. I bambini sono la parte più vulnerabile della società. Sono anche le prime vittime di un mondo senza cuore che avvizzisce su se stesso e che rinuncia al proprio futuro. Solo la nostra classe, che è quella che lavora e che produce, ha l’integrità morale per tenere alta la bandiera della civiltà in questa moderna barbarie”. “Per questo – concludono – un dono ad un bambino, è anche un piccolo omaggio alla vita e un seme di riscossa per il futuro“.

La raccolta di giocattoli si terrà in Consiglio di Fabbrica, accanto all’ingresso dello stabilimento di Cornigliano da lunedì 11 fino al 21 dicembre 2022.

I giocattoli donati verranno distribuiti gratuitamente a chi è più in difficoltà venerdi 22 DICEMBRE 2023 nei locali del Museo dell’Acciaio, presso i Giardini Melis di Cornigliano.