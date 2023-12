Giornata per le persone con disabilità e l’evento a La Claque, Macrì: “Narrativa di parte, in 1700 senza cura”

Genova. “Nella giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità, durante lo spettacolo offerto dalla Regione a cui partecipavano solo persone aderenti ad essa ed al Comune, il Governatore Toti assieme all’Assessore Giampedrone e all’ Assessore Corso sono saliti sul palco per le parole di rito. La vera comicità l’ha espressa sul palco Toti”.

A dirlo Marco Macrì, rappresentante delle famiglie senza cura, presente all’evento: “Ha voluto riprendere le parole del Presidente Mattarella di oggi, definendo il bilancio ligure un bilancio “attento alle persone disabili” scordando quanto esprime la corte dei conti per i minori disabili senza cure (1700) , senza invalidità civili nei tempi di legge, arrivano dopo 8mesi, e senza una piena inclusione scolastica, quest’anno definita a novembre inoltrato con le ultime nomine del sostegno”.

“Spiace per lui, ero presente e come negli eventi dove era presente la Ministra Locatelli vi erano solo associazioni, persone conformi al Governo Nazionale alla Giunta Regionale e al Comunale di Genova – conclude Macrì – I genitori non aderenti alle associazioni i cui figli sono senza cure, senza servizi o erogati in ritardo erano assenti questo denota la mancata inclusione di ogni disabilità all’evento ma solo una narrativa di parte e nemmeno veritiera e a testimoniarlo sono un servizio di Report , uno di Striscia e ben due delibere della magistratura contabile”.