Gilardino, il bilancio di un anno al Genoa: il mister-motivatore che ha capito Gudmundsson

Genova. 41 partite (come i suoi anni), 21 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte. 42 i calciatori impiegati. Alberto Gilardino entra nel suo secondo anno da allenatore del Genoa (fu chiamato in prima squadra il 6 dicembre 2022) con questi numeri. Dopo aver preso il Grifone ad interim in serie B in crisi di risultati a causa della rottura tra lo spogliatoio e Alexander Blessin, Gilardino si è guadagnato la conferma sul campo.

I 777 Partners hanno puntato su di lui dopo la promozione. L’a.d. Blazquez lo aveva sempre detto: il vero punto fermo del Grifone in serie A sarebbe stato proprio il suo mister.

Allenatore che crea un rapporto speciale con i suoi ragazzi, Gilardino ha tra i suoi punti di forza proprio questo aspetto mentale, di dedizione al lavoro, di creazione di un gruppo, di empatia. Gestione del collettivo per creare compattezza, pagando anche alcune scelte come i cambi degli ultimi minuti che sono costati diversi punti in questa prima parte di stagione.

Proprio su questo aspetto Gilardino sembra pagare lo scotto della prima stagione in A: da migliorare la gestione degli slot (a volte non possibile causa i cambi obbligati dagli infortuni) e il lavoro sulla mentalità dei giocatori che subentrano, qualsiasi essi siano.

Nel vastissimo bar sport che sono i social network i 15 punti che valgono il quattordicesimo posto, a cinque dalla zona retrocessione e a quattro dal decimo posto, Gilardino è stato messo in discussione da alcuni tifosi nonostante la Società e il mister stesso avessero predicato che la prima stagione di Serie A sarebbe stata all’insegna della ricerca di una salvezza tranquilla.

Con una squadra che non è mai stata al completo e con una rosa che conta elementi di grande qualità ma che hanno avuto problemi fisici per diverso tempo (Messias, Retegui, lo stesso Malinovskyi, un pilastro come Bani), spesso si è dimenticato che è stato Gilardino a concedere quella libertà che è stata necessaria a Gudmundsson per esplodere, che il centrocampo compatto con una regia supportata da carisma, concentrazione (Strooman) e una capacità di recuperare palloni fuori dal comune (Frendrup) è nato grazie alla sua ostinata volontà di tenere Badelj, bistrattato da tantissimi sostenitori rossoblù ed elemento che si capisce quanto sia importante quando non è in campo.

Gilardino non è un innovatore tatticamente, ma la sua modernità sta nella capacità di adattamento costante delle sue squadre. Ha costruito una squadra sempre aggressiva, sia in fase di possesso sia di non possesso (tanto lavoro quindi a partire dagli stessi attaccanti), che non soffre di timore reverenziale contro nessun avversario. Il privilegiare la solidità e la ricerca costante dell’equilibrio ha forse limitato la potenza offensiva della sua squadra (Coda alla Cremonese ha già praticamente raggiunto i gol fatti l’anno scorso al Genoa). Il 3-5-2 modulo preferito, ma senza certezze granitiche, appunto.

In questi mesi il mister non ha mai alzato la voce fuori dal campo, ma ha sempre sottolineato quali fossero le carenze della rosa. Quello che non ha mai fatto mancare, salvo la prima giornata di campionato, è appunto l’atteggiamento sempre ‘sul pezzo’ suo e dei suoi ragazzi. Anche nell’ultimo match di Coppa Italia contro la Lazio, dopo il gol subito nei primi cinque minuti sarebbe stato facile sciogliersi alla luce del fatto che il Genoa già fa fatica in campionato con la coperta corta dovuta agli infortuni e invece non è accaduto, segno che la squadra ci crede sempre.

Ora, recuperando i suoi gioielli, è atteso a partite di maggiore continuità, soprattutto fuori casa.