Gilardino: “Con l’Empoli vogliamo dimostrare che il Genoa c’è. Retegui e Messias? Potrebbero essere titolari”

Genova. “Retegui si è allenato tre giorni con la squadra, non è al 100% ma ho parlato con lui e ha una gran voglia di tornare, se ci saranno le condizioni sarà in campo dal primo minuto”. Inizia parlando delle condizioni dell’attaccante italo-argentino la conferenza stampa di mister Alberto Gilardino, alla vigilia di Genoa-Empoli.

Della sfida sarà anche Junior Messias, già rientrato dall’infortunio la scorsa domenica, e seppur non sia in forma smagliante, anche lui potrebbe essere titolare: “Così come Retegui, se mi darà la sua disponibilità partirà dal primo minuto. Abbiamo bisogno della qualità e dell’estro di questi giocatori”, dichiara il tecnico rossoblù.

Domani rientrerà anche Jagello, “sarà in panchina”, svela Gila che poi parla di Kutlu: “Gli avevo chiesto delle risposte e me le sta dando, è la prima settimana in cui vedo l’arrabbiatura per non essere utilizzato ma anche la voglia di dimostrare, e questo è un aspetto positivo. Domani se ci sarà la possibilità, sarà della partita”.

Una battuta anche su Malinosky: “È un giocatore che deve essere determinante all’interno della partita, con la qualità, il suo piede, sotto l’aspetto fisico. Mi aspetto da lui una continuità di prestazione e di atteggiamento, perché sono questi tipi di giocatori che ti fanno alzare l’asticella, ti creano superiorità numeriche e situazioni pericolose in fase offensiva, come lui anche Junior Messias e Retegui”.

Parlando del match con l’Empoli, secondo Gila, “sarà una partita importante, come lo saranno le gare successive: dobbiamo affrontarle con determinazione, spirito di sacrificio e umiltà, ma anche con una grande consapevolezza di quello che desideriamo e vogliamo fare all’interno della gara, questo è l’obiettivo per domani” dice il mister e poi prosegue: “L’Empoli è una squadra temibile, allenata molto bene, hanno vinto sia a Firenze che a Napoli. Lavoreranno per ripartire, hanno giocatori di gamba come Cancellieri, Cambiaghi, Caputo, giocatori brevilinei molto bravi sullo stretto, dovremo alzare l’attenzione”.

Una sfida che arriva dopo una settimana caratterizzata dalla critiche in seguito alla sconfitta con il Frosinone. “Come vivo questi momenti? Isolamento e lavoro – racconta Gilardino – bisogna essere focalizzati sull’obiettivo, che è molto chiaro nella mia testa e in quella della squadra. Sappiamo che dobbiamo migliorare, ma sappiamo anche di avere delle qualità che dobbiamo esaltare, dai momenti negativi e dalle critiche si può crescere e fare valutazioni. Io ci metto sempre la faccia e so che domani ci sarà la voglia di dimostrare ancora una volta che il Genoa c’è”.

Tra gli aspetti da migliorare, secondo l’allenatore, “il livello di attenzione e concentrazione nell’arco di tutta la partita, deve essere massimo fino alla fine sia da parte dei titolari che di chi entra, chi entra deve essere determinante e deve vivere la gara anche quando è fuori”.

Infine l’allenatore fa un punto sugli infortunati: “Dobbiamo ancora fare delle valutazioni, la speranza è di riavere in gruppo Bani e Gudmundsson dopo la Coppa Italia per poi averli a disposizione per il Monza, in pancina o dal primo minuto. Anche per Ekuban è questione di giorni, aspettiamo di capire dopo la partita di coppa, mentre per Strootman i tempi sono più lunghi”.