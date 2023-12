Gianluca Vialli, una via dedicata alla sua memoria nel Waterfront della Foce

Genova. A tempo record Gianluca Vialli potrebbe avere una via dedicata alla sua memoria. La notizia, circolata in queste ore sulla stampa genovese, vedrebbe una strada del Waterfront di Levante della Foce intitolata all’indimenticabile giocatore della Sampdoria e della Nazionale.

Padre dell’idea è l’attuale presidente della società sportiva Lanna, che l’avrebbe condivisa con il sindaco di Genova Marco Bucci, trovandovi la sponda istituzionale per arrivare a questa intitolazione. La pratica, o meglio la palla, ora passa alla commissione toponomastica del Comune di Genova che ne valuterà le possibilità.

L’unico ostacolo potrebbe essere infatti la burocrazia: l’articolo 5 del regolamento comunale in materia, infatti, prevede che “nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata a persone che siano decedute da meno di dieci anni”. Però “in via eccezionale, la Civica Amministrazione ha facoltà di chiedere al Ministero degli Interni la specifica deroga, quando si tratti di persone che abbiano acquisito benemerenze particolari o la cui morte sia connessa ad eventi straordinari”. In altre parole, per il definitivo via libera servirà il nulla osta del prefetto.