Geo Barents, i 36 migranti sulla nave in arrivo a Genova andranno tutti fuori Liguria

Genova. Saranno tutti accolti fuori dalla Liguria i 36 migranti in arrivo a Genova sulla nave Geo Barents dell’Ong Medici senza frontiere. L’arrivo è confermato per sabato mattina a Ponte Doria, nella zona del porto dedicata alle crociere, dove già lo scorso ottobre l’unità di ricerca e soccorso aveva attraccato per portare al sicuro 63 persone.

La macchina della prima accoglienza, collaudata due mesi fa col primo sbarco in città dopo quattro anni, si è rimessa in moto. Ma l’operazione non si annuncia particolarmente complicata. Tutte le persone attualmente a bordo della Geo Barents arrivano dal Bangladesh e sono tutti uomini adulti. Niente donne, niente minori, niente feriti.

L’entrata in porto è prevista intorno alle 11.00 secondo quanto ha riferito la Prefettura (e non alle 7.00 come risultava fino a stamattina). I primi a salire a bordo saranno come di consueto i tecnici dell’Usmaf, l’organo che si occupa di sanità marittima. Poco dopo inizierà lo sbarco. “Manterremo il coordinamento come Protezione civile – spiega l’assessore comunale Sergio Gambino – e il modello sarà lo stesso dell’ultima volta. I migranti faranno la doccia, riceveranno vestiti nuovi e puliti, saranno sottoposti a fotosegnalazione da parte della Questura e visita medica, chi ne avrà bisogno farà il trattamento anti-scabbia. Quindi mangeranno sul posto e saliranno tutti sui pullman che li porteranno fuori regione, come ci ha confermato la Prefettura”.

In campo ci saranno ancora forze dell’ordine e vigili del fuoco, Croce Rossa, Anpas, il personale della Asl, medici e infermieri dell’ospedale San Martino. Il terminal di Ponte Doria funzionerà da punto di appoggio per le funzioni sanitarie e per accogliere in un luogo riscaldato i nuovi arrivati. Saranno allestiti gazebo e tendoni. La Protezione civile ha già reperito tute, scarpe e mutande.

Al momento in cui scriviamo la Geo Barents si trova al largo della Sardegna e procede a una velocità di 7,5 nodi. Ancora una volta gli attivisti di Medici senza frontiere hanno contestato la decisione del Governo italiano di assegnare il porto di Genova, una meta considerata “ingiustificatamente distante” dalla zona del salvataggio, avvenuto in acque internazionali di fronte alla Libia.