Genova vince gli Oscar del Turismo come migliore destinazione del 2023

Roma. Genova vince i “Mhr Tourism Award“, gli “Oscar del turismo” dedicati al settore hospitality e travel italiano, come migliore destinazione del 2023 Il riconoscimento è stato consegnato ai Musei Capitolini di Roma, a ritirarla l’assessora al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi.

La giuria ha assegnato il premio al capoluogo ligure “per i brillanti risultati raggiunti grazie alla scelta di fare di Genova una città sempre più meta del turismo italiano e internazionale, con la valorizzazione degli attrattori del territorio rendendola una destinazione da vivere a 360 gradi. La città si è saputa evolvere – proseguono le motivazioni – e non essere considerata più solo la città dell’Acquario ma una città con un’offerta turistica completa, dalla cultura agli eventi, allo sport, alla musica e all’industria congressuale, tanto da essere stata designata “Capitale europea dello Sport 2024”.

L’evento, che per l’edizione 2023 ha il patrocinio dell’assessorato al Turismo, Moda, Sport e Grandi Eventi del Comune di Roma e dell’ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo, da quattro anni ha l’obiettivo di selezionare le molteplici e preziose iniziative professionali del turismo nazionale e internazionale.

A ritirare il prestigioso premio al Polo Museale dei Musei Capitolini di Roma, l’originale microfono d’argento simbolo di MHR, è stata come detto l’assessora Bianchi: “È un onore ricevere questo riconoscimento – ha detto l’assessore Bianchi- tra l’altro in un luogo che è uno straordinario esempio di riconversione di un edificio di archeologia industriale di straordinaria bellezza, che mette in evidenza la necessità di preservare e promuovere la cultura italiana. Questo premio rappresenta per noi l’intenso lavoro di squadra fatto fino ad oggi per ospitare nella nostra città decine di migliaia di persone, attraverso un ricco programma di eventi ed iniziative, anche sportive, con l’obiettivo di diffondere la nostra cultura e i nostri valori”.

“Oggi Genova viene percepita come una città turistica a 360 gradi – prosegue Bianchi – con un patrimonio eterogeneo e un’offerta che spazia dalla cultura, al paesaggio, dall’eccellenza dell’enogastronomia all’outdoor, passando naturalmente per gli eventi sportivi. Nel 2024 saremo per altro Capitale europea dello sport, e sfrutteremo al meglio questa vetrina internazionale per valorizzare e promuovere il nostro patrimonio. Sarà quindi un anno ricco di eventi ed iniziative, finalizzate a valorizzare Genova, attraverso la promozione del made in Italy declinato nelle tipicità e peculiarità di ogni singolo territorio della nostra regione, che ci permette di offrire al mondo qualcosa di unico”.

Gli Mhr Tourims Award, l’incontro con i protagonisti del mondo hospitality & travel, riconosciuti come gli “Oscar del turismo”, sono un riconoscimento particolarmente significativo. Ideato da Deborah Garlando, Antonio Nasca e Paolo Garlando, l’evento è stato l’occasione, anche in questo 2023, per celebrare i successi dell’hospitality e del travel italiano con gli operatori sia del settore pubblico che di quello privato e per premiare i professionisti, gli enti e le aziende che hanno contribuito a far crescere e innovare il turismo italiano.