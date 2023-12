Genova Smart Week, l’evento si chiude con 13mila presenze, 50 progetti e 200 relatori

Genova. La nona edizione della Genova Smart Week si conclude facendo segnare i migliori numeri dal dopo pandemia: circa 13mila presenze, tra quanti hanno seguito le conferenze a Palazzo Tursi o in streaming, e tutti coloro che hanno partecipato alle attività divulgative: dalla Smart City Experience di piazza De Ferrari alle mostre e visite guidate a chiesa di San Donato, Museo Diocesano, e Palazzo Doria-Spinola.

Oltre 200 relatori e un centinaio di partner che, nei cinque giorni di conferenze a Palazzo Tursi, hanno presentato alla città e ai suoi stakeholder oltre 50 progetti innovativi in tema di mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, monitoraggio ambientale, digitalizzazione, intelligenza artificiale, cyber security, infrastrutture e logistica.

L’evento ha richiamato le principali aziende e multinazionali sistemiche italiane, come Tim, Enel, Eni e Leonardo che hanno confermato l’importanza strategica di Genova e della Liguria nello sviluppo infrastrutturale del paese. Ma non solo grandi opere: Genova esprime la propria vocazione all’innovazione anche attraverso iniziative private, in concerto con la pubblica amministrazione e il mondo della ricerca, come dimostrano alcuni progetti presentati nel corso della manifestazione: il Miage (Monitoraggio geo-idrologico antica Genova) che prevede la digitalizzazione topografica dell’area genovese; C-City Genova Città Circolare, focalizzato suoi settori green e bioeconomia e nella circolarità della risorsa energetica; MaaS genovese che prevede l’integrazione intelligente di diverse modalità di trasporto a disposizione del passeggero in un’unica piattaforma; il progetto europeo AI4PublicPolicy rivolto a ridurre il numero di incidenti contro i soggetti vulnerabili.

«Si chiude una settimana importante per la nostra città – dichiara il sindaco Marco Bucci – che mette Genova al centro delle smart city italiane. Palazzo Tursi ha visto intervenire opinion leader del settore che hanno certificato la nostra continua crescita. Il lavoro da fare è ancora tanto ma siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a correre verso i nostri obiettivi e sono sicuro che, insieme, riusciremo a raggiungere quanto ci siamo prefissati. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per il grande successo di questa edizione della Smart Week».

«Alla luce di tutti i progetti presentati in questi giorni – commenta Daniela Boccadoro Ameri, presidente dell’Associazione Genova Smart City – la Genova Smart Week si conclude restituendoci una certezza: la città sta cambiando pelle e alzando l’asticella delle prospettive future, grazie ad investimenti destinati a migliorare in ogni ambito la vita quotidiana dei suoi cittadini, dalla fruibilità degli spazi pubblici alla mobilità, dalla messa in sicurezza del territorio all’efficientamento delle infrastrutture. Genova c’è ed è pronta ad accogliere nuovi residenti, nuovi lavoratori e nuove imprese: la sfida è lanciata».

La Genova Smart Week, promossa dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova con il supporto tecnico di Clickutility Team e il patrocinio di Rai Liguria, è l’unico evento in Italia interamente dedicato alle tematiche della città intelligente. Un think tank a livello internazionale in cui istituzioni, amministrazioni, imprese, professionisti e operatori del settore si incontrano per confrontarsi e discutere sul tema dello sviluppo ed evoluzione delle città innovative e vivibili.

L’appuntamento con la Genova Smart Week è già per il 2024 e il traguardo della decima edizione.