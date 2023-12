Genova, presepi viventi protagonisti del Natale: doppio appuntamento a Voltri

Genova. I presepi viventi sono tra i protagonisti di questo Natale 2023, pensati per un affascinante viaggio nel passato, che regalerà a tutti i visitatori un’autentica e tradizionale atmosfera natalizia. Attraverso scenografie curate e la partecipazione attiva della comunità, i presepi viventi genovesi celebrano la magia del Natale, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza unica.

«Abbiamo lavorato per dare maggiore visibilità e attenzione, non solo ai presepi storici e meccanici ma anche ai presepi viventi- dichiara l’assessore alle Tradizioni Paola Bordilli- questo lavoro è stato condiviso con i gruppi storici della città, che rappresentano un patrimonio e una ricchezza per tutti noi. Oggi Genova dimostra di avere una grande tradizione legata al presepe, talmente prestigiosa da aver dato vita, nel Settecento, a una vera e propria scuola dedicata a questa forma d’arte».

Tra i presepi viventi in questi giorni di festa ricordiamo il 22 dicembre “800 anni di Presepe”, organizzato dalla Confraternita S. Ambrogio di Voltri, con il supporto di Comune di Genova – Assessorato alle Tradizioni cittadine, a partire dalle 21 presso l’Oratorio S. Ambrogio di Voltri: un presepe vivente che riproduce quello Greccio, nato 800 anni fa, la cui storia sarà raccontata da un frate francescano, che toccherà anche le tappe della storia del presepe a Genova dal medioevo fino ai giorni nostri.

Il 23 dicembre: presepe vivente “Voltri chiama Greccio”, organizzato dal Gruppo Storico Voltri, in collaborazione con il Comune di Genova – Assessorato alle Tradizioni cittadine. La partenza del corteo storico è prevista alle 15,30; il corteo sarà composto da circa 50-60 figuranti e andrà a percorrere le vie principali del quartiere di Voltri (partenza dall’Oratorio di Piazza Saredo, Via Cerusa, Via Camozzini, passeggiata R. Bruzzone, piazza G. Dagnino, via Camozzini, piazza Gaggero, via Don G. Verità, via S. Ambrogio, arrivo in Piazza Lerda, via S. Ambrogio, via Don G. Verità, via E. Cialdini, piazza Saredo, via Cerusa, e piazzetta Santa Limbania come ultima sosta per la celebrazione natività).