Genova Parcheggi chiude l’anno in utile, per il 2024 nessuna revisione delle tariffe della sosta

Genova. Un utile di 250mila euro nel 2023, oltre 3 milioni versati nelle casse del Comune, 870mila euro di investimenti. Sono i numeri con cui Genova Parcheggi si appresta a chiudere il bilancio dell’anno in corso. La buona notizia per gli automobilisti genovesi è che non ci sarà alcuna revisione delle tariffe, anche se prima o poi un ritocco sarà necessario, soprattutto in considerazione dei dati esposti in commissione a Palazzo Tursi dal direttore generale Claudio Gavazzi: a fronte di circa 80mila abbonati in città ci sono 18mila stalli Blu Area e 22mila stalli totali. Evidentemente troppo pochi per tutti.

Il 2023 sarà l’ultimo anno da semplice società partecipata del Comune: dal 2024 l’azienda diventerà a tutti gli effetti un’agenzia per la mobilità della Città metropolitana. Una mossa che consentirà all’amministrazione di risparmiare quasi 10 milioni di euro all’anno di Iva sui contributi pubblici trasferiti ad Amt, ma non solo: Genova Parcheggi avrà il compito di pianificare il settore per tutta la provincia e di fungere da anello di raccordo tra gli enti locali e Amt per gestire ad esempio i bandi di gara e i contratti di servizio.

“Sarà una transizione più formale che sostanziale, non vedo criticità – ha spiegato Gavazzi -. Per arrivare a una piena e totale autonomia ci vorrà circa un anno e mezzo. L’operazione cuberà circa 500mila euro tra maggiori costi e maggiori entrate, quindi un’operazione praticamente a saldo zero”. Rispetto agli attuali 156 dipendenti è previsto l’inserimento di poche unità di personale e comunque saranno usate in prevalenza risorse interne alla società.

Dopo la revisione tariffaria voluta dalla prima giunta Bucci nel 2017, Genova Parcheggi è stata costretta a una pesante riorganizzazione per non finire a bagno. Il calo del 22% dei ricavi da sosta è stato compensato da un aumento del fatturato pari al 38% generato da altre attività: la gestione delle notifiche delle sanzioni, la gestione dei parcheggi al San Martino e al Gaslini e la progettazione di sistemi automatici per il controllo delle infrazioni stradali (come i nuovi impianti di corso Europa). Alla fine l’incidenza della sosta è passata dal 65% al 35%: insomma, i soldi degli utenti che pagano il parcheggio non sono più quelli che tengono in piedi l’azienda.

Come detto non ci sarà alcun ritocco delle tariffe per il 2024, anno che dovrebbe portare con sé l’avvio della sperimentazione per la Blu Area a San Martino e a seguire nel Levante cittadino. Ma nell’aria, sebbene non ufficialmente, c’è l’idea di una stretta sulle auto ibride, che ad oggi hanno diritto a sostare gratis su tutte le Blu Area come le elettriche. In futuro si punta a restringere il perimetro delle agevolazioni alle sole full hybrid e plug-in hybrid, tagliando fuori le cosiddette mild hybrid.