Genova, nuova sede Iren a Borgo Incrociati: fine lavori entro marzo 2024

Genova. I lavori e le attività propedeutiche all’entrata in funzione della nuova sede di Iren a Borgo Incrociati, a Genova, si concluderanno entro il primo trimestre 2024; i lavori proseguiranno poi nella piazzetta pubblica antistante, che sarà completamente riqualificata.

Sono i tempi emersi durante il sopralluogo sui cantieri da parte del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e del sindaco di Genova, Marco Bucci, oggi, insieme all’amministratore delegato Paolo Emilio Signorini il cantiere della nuova sede del Gruppo Iren in piazza Raggi.

L’edificio, che prevede la completa riqualificazione di quello preesistente, in piena coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione dell’azienda, è stato progettato con caratteristiche costruttive, tipologiche e impiantistiche finalizzate al risparmio energetico che consentiranno di ottenere la classificazione NZEB (Nearly Zero Energy Building).

Sviluppato su otto piani (di cui uno interrato dedicato ad autorimessa e sette fuori terra) per una superficie complessiva di circa 19.000 metri quadrati, l’edificio potrà ospitare fino a 350 lavoratori Iren, oltre a riservare spazi aperti ai cittadini e ai clienti dell’azienda. Innovativa anche la connessione diretta con la stazione metropolitana di Brignole, che permetterà ai dipendenti di poter raggiungere la nuova sede in metro o in treno.

“Siamo orgogliosi di presentare alle autorità e ai nostri stakeholder questa importante iniziativa, con la quale il Gruppo Iren contribuirà tra l’altro alla riqualificazione di un’area strategica della città di Genova – dichiara Paolo Emilio Signorini, amministratore delegato del Gruppo Iren. Un intervento innovativo sul piano edilizio-urbanistico e paesaggistico ma anche ambientale, grazie alla forte integrazione di soluzioni altamente tecnologiche e attente all’ambiente che hanno caratterizzato tutta la progettazione e realizzazione dell’edificio. Un’innovazione dedicata anche, e anzi in primis, alle persone del Gruppo, che potranno godere di una sede nuova, collegata direttamente alla stazione di Brignole e che interpreta al meglio i cambiamenti che stiamo registrando nelle modalità di lavoro”.

“Iren a Genova è protagonista di un progetto di riqualificazione che risponde alle esigenze del territorio. Sulla gestione dei sistemi energetici è aperto un tavolo a Palazzo Chigi, a cui partecipa anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Credo che sarà opportuno invitare il prossimo anno anche gli amministratori delle varie aziende del settore per creare un sistema integrato che consenta al nostro Paese di affrontare i cambiamenti nel modo migliore possibile” – dichiara il viceministro al Mit Edoardo Rixi.

“Questa nuova sede è qualcosa di impressionante – ha affermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, nel ringraziare l’amministratore delegato di Iren Paolo Emilio Signorini – Complimenti a chi l’ha pensata, progettata e realizzata. Al netto del lavoro che qui Iren svolgerà, è qualcosa che qualifica questo pezzo di città, in un palazzo che diventa iconico e dà l’idea di una Genova in continuo cambiamento, grazie anche alla sua posizione importante vicino al waterfront e alla stazione della metropolitana. Questo ambiente ha il sapore della grande città, con quelle architetture importanti che vediamo talvolta in Europa, sperando che la invidino dall’estero. Spero diventi al più presto operativa e possano vederla anche i cittadini”, ha concluso Toti.

“Iren potrà presto contare su un edificio all’avanguardia, un’ottima notizia per i lavoratori dell’azienda – dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci – Un luogo accogliente, tecnologicamente avanzato e ricco di servizi che aumenterà la qualità del lavoro. Un intervento che consentirà anche di riqualificare alcune aree pubbliche a disposizione dei cittadini. Sono felice di aver potuto osservare da vicino lo stato di avanzamento dei lavori di questa struttura che porterà sviluppo all’azienda e benefici all’intera zona di Borgo Incrociati.”