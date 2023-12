Genova, certificazione FIFA per il Sciorba Stadium: potrà ospitare partite dei professionisti

Genova. Nuovo importante riconoscimento per lo Sciorba Stadium. La FIFA conferisce all’impianto genovese la certificazione di qualità Program, riconosciuta a livello internazionale per le attrezzature e le superfici, e Pro, attiva per i campi in grado di garantire le migliori prestazioni di gioco a livello professionale.

“La certificazione FIFA apre la possibilità di far giocare i professionisti sul terreno dello Sciorba Stadium – afferma l’amministratore unico My Sport Massimo Fondelli – Oggi abbiamo chiesto l’omologazione per duemila persone e, con gli interventi sul manto e sulle torri faro, possiamo ospitare partite di categorie calcistiche nazionali sino alla A femminile e alla C maschile: nonostante inizialmente fossimo intenzionati ad accontentarci di serie minori, le richieste delle principali società sportive genovesi e dell’Amministrazione comunale ci hanno convinto a investire ancora di più facendo notevolmente crescere il nostro impegno”.

Un importante passo in avanti arrivato dopo un’estate dedicata alla riqualificazione della struttura. I lavori sono iniziati il 5 luglio, finalizzati all’installazione di un nuovo manto verde. L’inaugurazione è avvenuta il 23 settembre in occasione del 3° SportAbility day. Il rinnovato Stadium ha successivamente accolto i protagonisti della “Valbisagno in Sport”, a cura del Municipio IV Media Valbisagno, e della “Partia do chêu” per il Gaslini.

Un nuovo tappeto professionale da 100 x 64 metri omologato per squadre di Calcio Femminile di serie A, Primavera e fino alla serie C Maschile. Sono stati montati i nuovi fari a led fino alla potenza degli 800 lux per consentire ogni tipo di ripresa televisiva. Il sistema di comando è in domottica con regolazione direttamente via internet da pc o telefonino. L’impianto luce è in corso di montaggio e a breve sarà completato. Lo Stadium aperto anche all’Atletica Leggera e, sotto le tribune, con palestre per l’Arrampicata e il Calisthenics.