Genoa. Settimana di svolta per Caleb Ekuban: dall’assist contro la Juventus al gol che stende il Sassuolo

Reggio Emilia. “Un giocatore che da cui mi aspetto molto, perché so quali sono le sue qualità e quello che può dare a questa squadra. Nel momento in cui sarà titolare domani o entrerà dovrà fare la differenza, ci conto moltissimo”. Ieri Gilardino in conferenza stampa lo aveva preannunciato, oggi in partita la sua previsione si è avverata. Caleb Ekuban gioca titolare e segna il gol del decisivo 2-1 contro il Sassuolo, una vittoria importantissima per morale e classifica, che dà continuità al punto casalingo con la Juventus di settimana scorsa.

E proprio contro i bianconeri era stato tra i protagonisti: controllo con la spalla e appoggio di testa per Gudmundson, con quest’ultimo che oggi invece diventa l’assistman con un colpo di tacco da cineteca. Allenamento dopo allenamento, seppur con ancora qualche limite tecnico, Ekuban sembra decisamente più in condizione e la settimana appena trascorsa ne è la perfetta conferma.

“Sono contento per Caleb ma anche per tutta la squadra – dichiara il tecnico rossoblù ai microfoni di Radio Nostalgia -. Abbiamo cercato di mantenere positività, armonia, consapevolezza durante queste settimane. Non era facile dopo essere andati sotto di un gol. Questo è il miglior regalo prima di Natale, che dedichiamo ai tifosi che anche oggi erano tantissimi. Ora torniamo a Genova e domani ci alleniamo. Poi ci facciamo un Natale sereno e ci prepareremo nel migliore dei modi per la sfida con l’Inter“.