Genoa sempre più social, la popstar Rita Ora posa su Instagram con la terza maglia

Genova. Dopo Kanye West, arrivato al Ferraris lo scorso ottobre, un’altra star della musica internazionale veste i colori del Genoa.

La popstar Rita Ora ha pubblicato sul suo profilo Instagram una story in cui indossa la terza maglia del kit 2023/24, quella “dorata” dei 130 anni del club. Si tratta, come si vede anche dall’hashtag #ad di una collaborazione, di una “attivazione digitale” nell’ambito della campagna “THE D̶A̶R̶K̶ GOLDEN SIDE OF GENOA”.

Rita Ora ha condiviso la foto con i suoi 16,1 milioni di follower. Tanti i commenti da parte di tifosi rossoblù e non solo. C’è chi apprezza la bellezza e il fascino della cantante, chi ironizza ipotizzando si tratti di una mossa del mercato di riparazione.

Il Genoa indosserà questa maglia nella prossima partita di campionato contro l’Inter del 29 dicembre.

“Siamo molto felici di questa collaborazione con la superstar mondiale Rita Ora per celebrare il nostro 130esimo anniversario. Il Genoa CFC è un club storico, con origini e realtà cosmopolite. Da quando la nuova proprietà ha acquisito il club, vogliamo evidenziare ulteriormente la forza del brand Genoa e interagire con influencer e celebrità che amano il calcio e si identificano con i valori e la storia del nostro brand. Crediamo che questo sia un ottimo modo per esporre il Genoa CFC a un nuovo pubblico in tutto il mondo” ha dichiarato Andrés Blazquez, CEO del Genoa CFC.

L’attivazione di Rita Ora rientra in una più ampia campagna digitale di promozione del club, dei suoi tifosi e dei suoi colori, che comprende anche immagini girate nel centro storico della città e un video che portano la maglia celebrativa nel cuore della vita nei caruggi, le tipiche stradine che compongono il centro città.

La maglia d’oro del 130esimo anniversario è stata presentata inizialmente a settembre all’interno dei Palazzi dei Rolli, i palazzi nobiliari di Genova. Questa campagna punta sull’espansione del brand Genoa in territori e pubblici internazionali, con una maglia già icona di stile.