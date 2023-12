Genoa sconfitto a Monza. Gilardino: “Dominato la ripresa, la prestazione c’è stata”

Genoa sconfitto 1 a 0 contro il Monza. Decisivo il goal di Mota sul finale di partita. Così mister Alberto Gilardino ai microfoni di Dazn: “C’è un po’ di frustrazione. Non ho nulla da rimproverare i ragazzi su come hanno interpretato la gara. Abbiamo dominato il secondo tempo, mi ricordo pochissime situazioni da parte del Monza. Abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio e per riprenderla. A ogni minimo errore subiamo goal”.

Nell’ambito di una partita da pareggio e che si capiva fin da subito che sarebbe stata decisa da un episodio, pesa la poca precisione sotto porta: “Dobbiamo dare fiducia a questi ragazzi che hanno fatto un’ottima gara – prosegue -. Quelle di Retegui e Dragusin sono state le occasioni più nitide. Ci sono state altre situazioni dove avremmo potuto fare meglio. Risultato negativo ma la prestazione c’è stata“.

Pollice in su per la prova dei ragazzi e sospiro di sollievo per le condizioni di Messias: “Albert tornava dopo un lungo periodo di assenza e ha fatto una buona partita. Bisogna ancora migliorare ma nel complesso hanno fatto tutti una buona gara. Siamo stati nella loro metà campo per tutto il secondo tempo. L’unico pensiero è migliorare. Per Messias solo crampi, lo gestiremo in questi giorni”.