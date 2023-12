Genoa in “formato grandi” fa punti anche con l’Inter: finisce 1-1 al Ferraris

Genova. Un Genoa solido e compatto si conferma squadra che in casa può affrontare chiunque senza paura. La squadra di Gilardino ferma l’Inter sull’1-1, meritando anche qualcosa di più ai punti. Accade tutto nel primo tempo: prima Arnautovic porta in vantaggio i nerazzurri al 43′ con un facile tap-in su tiro di Barella deviato da Martinez sul palo, poi Dragusin pareggia nel settimo minuto di recupero con un colpo di testa imperioso su corner battuto da Gudmundsson. La partita era stata interrotta per circa 8 minuti dal 15′ a causa della scarsa visibilità provocata dai fumogeni accesi in Gradinata Nord.

L’Inter era andata in vantaggio nel momento migliore del Genoa e il gol è viziato da una spinta evidente di Bissek su Strootman che né l’arbitro né Irrati al Var hanno visto.

Nella ripresa entrano Retegui, Malinovskyi e Messias, ma il risultato non cambia. È Martinez a negare il nuovo vantaggio all’Inter con una grande parata su un colpo di testa di Acerbi al 68′. Girandola di cambi anche per Inzaghi, ma il risultato non cambia e finisce con gli applausi reciproci sotto la Nord tra tifosi e giocatori.

50′ Martinez a terra, fallo su di lui in un’uscita per arpionare il pallone su calcio piazzato dell’Inter battuto da Calhanoglu

90′ Sei minuti di recupero

90′ Nell’Inter fuori Mkhitarian per Klaassen e Bissek per Pavard

89′ Gioco fermo per un colpo in testa a Frattesi

87′ Punizione di Gudmundsson, colpo di testa di Dragusin fuori di poco

85′ Ammonizione per Mkhitarian che sgambetta in modo evidente Gudmundsson, l’interista protesta in modo plateale

82′ Messias mette in mezzo e guadagna un corner per la respinta di Carlos Augusto

80′ Corner per l’Inter, sulla battuta Martinez fa suo il pallone in presa alta

78′ Nell’Inter fuori Barella per Frattesi e Darmian per Dumfries

78′ Nel Genoa è il momento di Messias, entra al posto di Martin

77′ Ammonito Barella per proteste

75′ Martin si rifugia in angolo di testa per evitare che Darmian possa arrivare sul pallone

70′ Nell’Inter fuori Arnautovic per Sanchez

69′ Ammonizione per Dragusin, che si avventa su Sommer per prendere il pallone e lo colpisce involontariamente in testa. Il colpo di testa che ha scatenato il tutto era stato di Vasquez

68′ Il Genoa riparte e Retegui, defilato, guadagna un corner cercando la respinta del diretto avversario non essendoci nessuno in mezzo

68′ Grande parata di Martinez! Punizione per l’Inter, colpo di testa di Acerbi e il portiere è bravissimo a tuffarsi rapidamente

67′ Ammonizione per Gudmundsson, che trattiene in modo evidente Mkhitarian

61′ Nel Genoa fuori Ekuban per Retegui e Strootman per Malinovskyi

58′ Lancio per Gudmundsson con l’Inter sbilanciata, l’islandese sbaglia il controllo e si defila, cross in mezzo e Bissek libera di testa

56′ Ammonito Gilardino per proteste

54′ Occasione Genoa! Punizione di Martin, deviazione della difesa dell’Inter, arriva Vasquez e tira in diagonale sul primo palo: Sommer respinge in corner. Sugli sviluppi proteste del Genoa per un presunto tocco di mano in area di rigore di Thuram, che aveva il braccio attaccato al corpo

51′ Occasione Inter: in area Barella appoggia per Arnautovic, sinistro potente al volo fuori

49′ Il corner lo batte Martin, colpo di testa di Vasquez che anticipa sul primo palo. Il pallone si spegne sul fondo dall’altro lato

48′ Punizione di Gudmundsson verso Dragusin, c’è una deviazione di Darmian, palla in angolo

47′ Scontro areo tra Thuram e Martinez, che finisce a terra medico e massaggiatore in campo per un problema alla spalla del portiere, che si riprende dopo qualche secondo

46′ Nel Genoa fuori De Winter per Vasquez

Primo tempo tra Genoa e Inter che si conclude sull’1-1 dopo ben 9 minuti di recupero a causa dello stop di circa 8 minuti a causa della fumogenata in Gradinata Nord al 15′. L’Inter era andato in vantaggio nel momento migliore del Genoa, che aveva creato due occasioni non sfruttate prima per eccesso di generosità di Gudmundsson verso Ekuban (passaggio un filo lungo anziché tirare dal cuore dell’area di rigore) e poi per questione di centimetri sul cross di Strootman deviato da Acerbi su cui Bani non arriva per un soffio. Sino al 43′ il Genoa aveva tenuto ottimamente la partita, mostrando un buon palleggio. Poi l’Inter aveva approfittato di una leggera distrazione su rimessa laterale: tiro di Barella deviato sul palo da Martinez e tap-in di Arnautovic. Proteste rossoblù per una spinta di Bissek su Strootman non vista dal var. Durante i 9 minuti di recupero arriva il meritato pareggio: Dragusin stacca di testa sul corner di Gudmundsson proprio sotto la Nord.



45+7 Pareggio del Genoa! Sul corner di Gudmundsson stacco imperioso di Dragusin di testa che si infila nell’angolino basso alla destra di Sommer

45+7 Corner guadagnato da Sabelli: cross in mezzo respinto da Carlos Augusto

45+5 Diagonale di Carlos Augusto, Martinez respinge

45+3 Tacco di Ekuban per Frendrup che tenta il tiro da lontano. Palla altissima

45+2 Colpo di testa di Ekuban su cross di Badelj, para Sommer senza problemi

45′ Saranno 9 i minuti di recupero

43′ Inter in vantaggio con Arnautovic che ribadisce in rete a un passo dalla linea di porta il tiro di Barella respinto dal palo dopo la deviazione di Martinez. Proteste del Genoa per una spinta di Bisseck su Strootman

36′ Colpo di testa di Dragusin a liberare l’area, Calhanoglu tenta il tiro al volo dal limite, Martinez para

33′ Altra occasione Genoa! Cross di Strootman, sul secondo palo, Bani non ci arriva per un soffio, sarebbe bastato sfiorare il pallone per segnare. C’è però una deviazione e il Genoa guadagna un altro angolo

30′ Occasione Genoa! Gudmudsson aggancia il pallone nel cuore dell’area di rigore, ma invece che tirare serve Ekuban con un pallone un filo lungo, il compagno non se lo aspettava e rimette il pallone in mezzo, alla fine il Genoa guadagna un corner. Sugli sviluppi è Badelj a tirare, ma trova la respinta di Arnautovic

24′ Calcio di punizione di Calhanoglu lungo per tutti, Martinez fa suo il pallone

23′ Si ricomincia dopo una sosta di circa otto minuti

15′ Gioco fermo causa fumogeni della coreografia dei tifosi del Genoa, non c’è vento stasera e il fumo staziona in campo

14′ Sponda di De Winter di testa verso il centro dell’area su calcio piazzato, ma nessuno dei compagni arriva

9′ Cross di Arnautovic, colpo di testa di Thuram, Martinez blocca in presa alta

7′ Prime fasi di gara davvero di studio, con le due squadre che non riescono a trovare gli spazi buoni per provare a pungere. Buon palleggio del Genoa, che schiera Dragusin centrale con Bani e De Winter braccetti

2′ Discesa di Mkhitaryan servito da Arnautovic, difesa un po’ scoperta, ma il tiro termina fuori all destra di Martinez

1′ Si comincia con palla al Genoa che attacca verso la Nord in questo primo tempo.

Alberto Gilardino non rischia dal primo minuto né Retegui né Messias per questo Genoa-Inter, in programma alle 20.45. In campo titolare anche Martin al posto di Vasquez, mentre Strootman viene preferito a Malinovskyi.

Piove al Ferraris, una pioggia fitta in una serata quasi cambogiana per l’umidità e la temperatura.

Pre-partita “dedicato” ad Audero da parte dei tifosi del Genoa, con un’accoglienza non proprio amichevole per l’ex portiere blucerchiato, autore della parata sul rigore di Criscito nell’anno che poi ha visto il Genoa retrocedere.

Inter priva di Dimarco e Lautaro Martinez, Dumfries, appena recuperato, va in panchina. In attacco ci sarà Arnautovic.

Genoa: Martinez, Bani, Dragusin, De Winter (46′ Vasquez), Sabelli, Strootman (61′ Malinovskyi), Badelj, Frendrup, Martin (78′ Messias), Albert, Ekuban (61′ Retegui).

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Leali, Thorsby, Vogliacco, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Haps, Galdames.

Inter: Sommer; Bisseck (90′ Pavard), Acerbi, Bastoni, Darmian (78′ Dumfries), Barella (78′ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan (90′ Klaassen), Carlos Augusto, Thuram, Arnautovic (70′ Sanchez)

Allenatore: S. Inzaghi

A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, De Vrij, Asslani, Agoume, Motta, Stabile, Sarr.

Arbitro: Doveri di Roma 1

Ammoniti: Gilardino, Gudmundsson, Dragusin (G); Barella, Mkhitarian (I)

Spettatori: 5.472 biglietti venduti, di cui 2032 ospiti, 27777 abbonati