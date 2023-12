Genoa, Gilardino: “Punto importante anche se è normale l’amarezza”

Genova. Alberto Gilardino comprende la delusione dei suoi ragazzi e dei tifosi. Il pareggio con l’Empoli potrebbe stare stretto, ma il mister rossoblù chiarisce in conferenza stampa: “L’Empoli farà faticare tante squadre. Pensiamo a cos’ha fatto con Fiorentina e Napoli. Prima ai ragazzi ho detto che è normale l’amarezza e poi avevamo abituato un po’ tutti che andando in vantaggio qui in casa portavamo a casa questo tipo di partite, ma i ragazzi stanno dando tutto, li stiamo spremendo e quindi questo è un punto sicuramente importante per mantenere positività all’interno del gruppo. Ora ci prepariamo per la sfida di martedì e poi per quella di Monza”.

Ancora una volta i cambi sono stati determinanti, stavolta quelli dell’Empoli: “Le partite sono fatte anche per cambiare i giocatori, a volte li cambi e ti fanno vincere, a volte no. Nel primo tempo la partita è stata equilibrata abbiamo avuto altre situazioni per raddoppiare, loro sono stati bravi sulle ripartenze con le mezz’ale che si inserivano e ci creavano qualche difficoltà. Caputo è stato bravo ad allungare la squadra. Poi noi siamo calati nel secondo tempo e a volte abbiamo avuto troppa frenesia nel trovare le giocate. Poi negli ultimi minuti ci sono state situazioni per vincerla, dove se fossimo stati un po’ più concreti e lucidi potevamo anche vincerla, ma nello stesso tempo l’Empoli nelle ripartenze era imprevedibile tutta la partita.

Retegui è rimasto in campo 90 minuti anche se il suo apporto è stato limitato per l’inevitabile calo fisico: “Mateo non giocava da due mesi − aggiunge Gilardino − non è nelle condizioni migliori, ma ha fatto la sua partita. La condizione la ritroverà giocando”.

Su Messias altri elogi: “Lui è un ragazzo molto intelligente sia a livello umano sia tatticamente, trova spazio tra le linee, gioca la palla il con controllo orientato, lo vogliamo al 100% della condizione. Per noi è troppo importante”.

Il mister è comunque soddisfatto: “Malinovskyi ha fatto una buona partita, l’atteggiamento da parte di tutti è stato ottimo, potevamo migliorare le situazioni nel secondo tempo. Nelle passate partite ci capitava di riuscire a portare a casa alcune partite anche soffrendo. A volte ti va bene, altre volte meno bene, però sono soddisfatto da ciò che ha dimostrato la squadra”.

Una parola su Fini, che oggi è entrato: “Si allena costantemente con noi, lo tratto come uno della prima squadra, anche se è 2006. Questo è il calcio europeo: i giovani devono giocare indipendentemente dall’età, questo è quello che vuole la Società, programmare un futuro”.

Ha un po’ sorpreso la scelta di De Winter centrale, ma se l’è cavata bene. “Sia lui sia Dragusin hanno lavorato molto bene, contava atteggiamento e l’Empoli era comunque una squadra ostica disposta bene in campo”.

Vasquez in una posizione più avanzata è stato giustificato così: “Lui dà più garanzia in fase difensiva, mentre Martin ci dà qualcosa in più negli ultimi 30 metri, ho preferito così”.

Tra i subentrati Kutlu è apparso un po’ timoroso in alcune situazioni e Gilardino evidenzia: “Ci si aspetta sempre il massimo, c’è da fare di più, da migliorarsi sotto ogni aspetto. L’ho già detto dopo Frosinone, chi è in panchina deve vivere la partita, è come se la giocasse e questo diventa determinante, fondamentale per l’economia della squadra”.

Martedì c’è la Coppa Italia a Roma con la Lazio: “Riposare no, è dura − dice Gilardino − siamo contati. C’è da valutare tante situazioni, vedremo se porterò qualche ragazzo della primavera, per me è una partita importante per la società pure, vogliamo fare bella figura”.

In conferenza Gilardino fa anche un bilancio di un anno di panchina rossoblù: “Sono felice di potermi sedere su una panchina così prestigiosa, passo le giornate pensando alla squadra, sono contento dell’empatia che si sta creando, anche se ci sono ancora tanti miglioramenti da fare, dobbiamo pensare solo al lavoro e basta”. Una crescita che da una prima fase di solidità difensiva si sta indirizzando verso un equilibrio su tutti i settori del campo: “C’è consapevolezza di una crescita quotidiana, è merito di tutti dei ragazzi e della loro volontà di migliorarsi”.