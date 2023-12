Genoa, Gilardino: “Inter squadra più forte del campionato, dovremo fare una gara perfetta”

Genova. “Le vittorie portano consapevolezza, armonia ed entusiasmo”. Dopo il pari con la Juventus e la vittoria a Sassuolo, Alberto Gilardino non è sazio e intende fare risultato anche con la capolista Inter che domani sera (29 dicembre) arriverà in un Ferraris di nuovo sold out. L’obiettivo è quello di chiudere in bellezza il 2023 portando a casa importanti punti salvezza.

“Affronteremo la squadra più forte del campionato, con una delle migliori difese d’Europa e un allenatore molto bravo – commenta il tecnico rossoblù – Arriviamo a giocarci questa partita dopo due risultati positivi e questo deve darci l’energia positiva per affrontarla nel modo migliore, ho visto i ragazzi vogliosi di andarsi a prendere un risultato positivo. Sono convinto che chi scenderà in campo e chi subentrerà darà il suo grande contributo, davanti ad una cornice di pubblico che mi dicono sarà ancora più incredibile che con la Juventus. Da parte nostra vogliamo ricambiare l’affetto dei tifosi con una prestazione importante, dobbiamo mettere in campo sacrificio e umiltà, avere coraggio e personalità, ma non presunzione”.

“L’Inter – prosegue Gila – è una squadra che non ti dà respiro, che ti salta addosso, ha una qualità incredibile. Il centrocampo è uno dei più forti, se non il più forte, d’Europa. Se non dovesse esserci Lautaro qualcosina perdono, ma in attacco hanno tante alternative. Noi dovremo avere un’interpretazione della gara fin da subito perfetta, cercare di andare più forti di loro, nei duelli, nel recupero palla, nell’ardore agonistico, noi dobbiamo sfruttare le nostre qualità e quando abbiamo palla dimostrare coraggio e personalità”.

Per la prima volta, l’allenatore avrà a disposizione la rosa pressochè al completo. In settimana, infatti, sono rientrati in gruppo anche Retegui e Messias: “Si allenano con la squadra solo da due giorni – racconta il mister – li vedo presenti e sorridenti, sono contento per loro anche perché sono giocatori importanti. Non è detto che domani giocheranno da titolari, non si può buttare dentro dei giocatori se non sono al top. Anche Strootman sta bene ed è recuperato”. E sulla rosa al completo, Gila commenta: “Sono contento, per me è stimolante nelle scelte ma deve esserlo anche per i giocatori: la concorrenza fa alzare la qualità degli allenamenti e questo per me è un aspetto fondamentale. Ho tante soluzioni nella mia testa per la sfida contro l’Inter, nella rifinitura farò le mie ultime valutazioni e prenderò le mie decisioni”.

In attesa che Retegui e Messias tornino al 100%, Gilardino ha puntato su Ekuban e Gudmundsson: “Ekuban – afferma il tecnico – ha margini di miglioramento importanti sia nella qualità del gioco che nella tecnica. La sua grande qualità è l’attacco della profondità, sotto questo punto di vista ha lavorato molto bene a Sassuolo, sono sicuro che può essere una grandissima risorsa per noi. Con Gudmundsson ho parlato, nella sua partita forse meno esaltante ha fatto gol e assist e gli ho detto che deve mantenere sempre un livello altissimo”

In conclusione anche una battuta anche su Malinovskyi: “Può giocare da trequarti ma ora lo vedo più come centrocampista, perchè riesce a trovarsi lo spazio, a lavorare bene in protezione palla, ha un gran piede, grande lancio e tiro da fuori, più parte da dietro più può essere determinante. Ma può giocare anche in una posizione più offensiva”.