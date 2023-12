Genoa, Gilardino: “Contro la Lazio solo dieci minuti negativi. Il rigore negato? Lo hanno visto tutti”

Genova. Alberto Gilardino commenta la partita persa dal suo Genoa contro la Lazio in Coppa Italia. Un gol al 5′ ha freddato i rossoblù, che poi sono cresciuti durante la partita. Uno scotto pagato da una formazione inedita con Galdames, Kutlu e Matturro dal primo minuto.

Di positivo c’è che Retegui ha messo ancora fieno in cascina in termini di minutaggio nelle gambe per tornare alla forma fisica che aveva prima dell’infortunio al ginocchio. L’italo argentino è stato l’uomo più pericoloso. “Sono soddisfatto − dice il mister − in campo c’erano tanti ragazzi che hanno giocato poco o non hanno mai giocato, le risposte avute sono importanti. Era un prova. Poi Retegui ha messo altri minuti sulle gambe. Non mi sono piaciuti solo i primi dieci minuti del primo tempo, tanta paura e poca lucidità. Siamo venuti fuori alla distanza, creando occasioni. Adesso ci prepariamo per la partita di domenica”.

Inevitabile discutere del rigore negato al Genoa per l’intervento di Pellegrini su Fini proprio nel finale: “L’arbitro non ci ha dato spiegazioni, ma è visibile a tutti, quindi non voglio commentare”.