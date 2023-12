Genoa, festa di Natale del settore giovanile. Sbravati: “Speriamo che l’anno prossimo sia nella nuova casa agli Erzelli”

Genova. Una sala grecale affollatissima, con le squadre dai Pulcini alla Primavera, le Woman e il Genoa for Special, per la festa di Natale del settore giovanile rossoblù.

Il responsabile Michele Sbravati, a margine dell’evento, commenta: “Siamo alla ventiduesima festa di Natale, le location cambiano e speriamo che possa essere l’ultima festa fatta non in una ‘casa Genoa’. Magari la prossima potrebbe essere in una nostra sede, questo potrebbe essere forse l’augurio migliore”. Il riferimento è naturalmente alla Casa dei Giovani agli Erzelli finanziata con il Genoa Bond.

“La società sta lavorando tantissimo − aggiunge Sbravati − ringraziamo tutti coloro che si stanno adoperando affinché si possa avere veramente un centro sportivo, qualcosa di distintivo che è all’ordine del giorno ormai in tutte le società. Sono reduce da una partita under 18 al Viola Park di Firenze e quindi in questo momento sono ancora un po’ scosso da quello che ho visto, in senso positivo ovviamente, ma dobbiamo prendere tanti spunti per migliorare e per allinearci a quella che ormai è l’esigenza di tutti, credo, perché è giusto che sia così e questo non significa poi lavorare in una situazione di estremo comfort, dobbiamo mantenere la nostra identità che è quella comunque della capacità di soffrire, però dobbiamo crescere, la società lo sa, ne è consapevole e sta lavorando in questo senso”.

Presenti alcuni elementi della prima squadra come Bani, Vogliacco, Sommariva, Fini, Criscito (che ora allena l’under 14), oltre a mister Gilardino e al direttore generale Flavio Ricciardella.

“Per tutti i ragazzi, per tutti i tecnici, i dirigenti è un bell’appuntamento − afferma Sbravati − e speriamo che possa essere sempre più distintivo e personalizzato. È importante che loro stasera siano i testimoni di questo percorso: Bani, Sommariva, Fini, Criscito. Tanti in questi anni sono la testimonianza, com’è stato Sturaro in passato, di una filiera che ha portato tanto valore alla società anche soprattutto nei momenti difficili”.

Alberto Gilardino ricorda la festa dell’anno scorso: “Guidavo la Primavera, poi c’è stata questa bellissima, emozionante chiamata e sapete tutti come è andata a finire. L’anno scorso c’era anche Mattia Bani qui e quest’anno ci sono Daniele Sommariva, Alessandro Vogliacco e Seydou Fini che comunque sono una parte importante del vivaio a parte Alessandro che ha fatto il settore giovanile da un’altra parte, ma è un ragazzo giovane che sta facendo per il primo anno la serie A. Tutti gli altri hanno fatto il settore giovanile qui nel Genoa, quindi credo che sia una possibilità e un obiettivo per tutti coloro che sono seduti qui. Dovete crederci sempre e lavorare con i vostri tecnici, seguirli”. Per Gilardino inserire un giovane in prima squadra si può fare: “Se uno se lo merita, se uno è predisposto non solo tecnicamente, tatticamente, ma anche mentalmente credo che possa starci”.

Marta Carissimi responsabile dell’area tecnica de settore femminile, fa un bilancio di inizio stagione: “Direi che è estremamente positivo. Stiamo andando nella direzione che stiamo costruendo da inizio anno. Abbiamo iniziato a strutturare tutta l’area femminile, dalla prima squadra all’under dieci, proprio in un’ottica di crescita e miglioramento. Il percorso che in questo momento sta facendo la prima squadra è assolutamente in linea con quelle che sono le aspettative. Quest’anno abbiamo iniziato ad aumentare molto lo staff proprio cercando di dare una struttura e un’identità al settore giovanile femminile e abbiamo avuto a oggi un incremento del trenta percento dei numeri sulle iscrizioni e questo ci rende molto orgogliosi. Aabbiamo il nostro under 10 che l’anno scorso contava undici bambine e quest’anno abbiamo iniziato a settembre con 25 e continuano ad aumentare quindi loro sono sono il futuro della nostra prima squadra, del nostro club e siamo davvero felici del percorso che stiamo facendo”.

Alcune ragazze stanno vivendo anche convocazioni in Nazionale: “Sono quelle soddisfazioni che danno prova di un percorso che abbiamo iniziato e del lavoro che stiamo svolgendo con il settore giovanile. Speriamo di portare sempre più giocatrici al livello della Nazionale. Con la prima squadra in questo momento abbiamo Camilla Forcinella che è con l’Under 23 ed erano tre anni che non andava più in Nazionale. Sono soddisfazioni” aggiunge Carissimi.

Al momento la prima squadra Women è al quinto posto dopo sei vittorie consecutive è arrivato lo stop con la Ternana, prima in classifica. Per sognare la Serie A occorre restare coi piedi per terra, sottolinea Carissimi: “Lo scorso anno abbiamo concluso il campionato a 43 punti dalla prima, quindi penso che per arrivare alla promozione ci voglia ancora un po’ anche perché il giorno in cui accadrà vogliamo essere pronti per rimanerci e questo prevede del tempo per strutturarsi perché il salto dalla B alla A è veramente tanto. Quindi l’obiettivo di quest’anno è ridurre il gap che ci separa dalle prime e poi pian piano continuare a costruire”.