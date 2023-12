Genoa-Empoli LIVE (1-0). Malinovskyi trova l’angolino dalla distanza

Genova. Primo tempo che termina con il Genoa in vantaggio sull’Empoli per 1-0 grazie al gol di Malinovskyi al 37′. L’ucraino trova l’angolino basso alla destra di Berisha con un sinistro delizioso su appoggio di Badelj. Partita non facile per il Genoa, con l’Empoli che si difende e riparte rendendosi pericoloso una volta con Maldini al 19′ con un gran tiro di destro dal limite fuori. I rossoblù, con Messias e Retegui dal primo minuto, sono più dinamici rispetto alle ultime uscite, ma dopo un primo squillo di Sabelli al 1′ (tiro al volo fuori su cross di Vasquez), faticano inizialmente a trovare la via della porta. Due le occasioni prima del gol: al 20′ Retegui alza troppo il colpo di testa in tuffo su cross dalla sinistra, con palla alta di poco sopra la traversa. Proprio la traversa dice di no a Messias al 33′, che schiaccia il tiro al volo su cross di Vasquez deviato da un difensore: il pallone, dopo essere rimbalzato a terra, finisce sul legno a Berisha battuto.



Genoa che gioca con De Winter centrale, affiancato da Vogliacco a destra e Dragusin a sinistra. Vasquez avanzato a sinistra e Sabelli a destra.

Partita che si gioca in un Ferraris spoglio dagli striscioni e dalle bandiere per la protesta della tifoseria organizzata dopo le diffide arrivate in occasione degli scontri dopo Genoa-Perugia. A inizio partita è comparso uno striscione eloquente (nella foto).

46′ Cross di Messias, Retegui anticipato. Aureliano fischia la fine del primo tempo

46′ Corner per il Genoa guadagnato da Messias

45′ Un minuto di recupero

41′ Caputo riceve in area e appoggia per l’accorrente Ranocchia: tiro fuori

37′ Gol del Genoa! Malinovskyi ha lo spazio giusto dopo un tiro di Badelj respinto da un difensore, lo stesso croato appoggia il pallone all’ucraino che si aggiusta il pallone sul sinistro e con un tiro precisissimo trova l’angolo alla destra di Berisha

35′ Malinovskyi fa un fallo ingenuo e l’Empoli ne approfitta per una punizione che è quasi un corner corto: palla a Cambiaghi fuori area e tiro fuori

33′ Traversa di Messias! Azione prolungata del Genoa con la palla che da Vasqeuz arriva all’attaccante dopo una deviazione aerea di un difensore: tiro al volo e impatto sul pallone schiacciato a terra. Il rimbalzo fa atterrare il pallone sulla traversa. L’azione prosegue e Malinovskyi tenta un rasoterra dalla distanza che però si spegne ampiamente a lato

20′ Retegui! Colpo di testa in tuffo su cross dalla sinistra, palla alta di poco sopra la traversa

19′ Maldini resiste alla carica di Malinovskyi e scaglia un gran tiro di destro dal limite: palla fuori

16′ Retegui approfitta di un errore di Ismajli, ma al momento del tiro spara alle stelle

14′ Corner guadagnato dal Genoa sul calcio piazzato di Malinovskyi un po’ sorpreso dal tocco di Messias

13′ Ammonizione per Ranocchia che trattiene per la maglia Badelj

5′ Cross di Sabelli lungo sul secondo palo, l’Empoli libera

1′ Subito Genoa in attacco con Messias che porta palla centralmente, appoggio per Vasquez, cross sul secondo palo e tiro al volo di Sabelli che termina fuori

1′ Partiti con palla al Genoa che attacca verso la Sud. Genoa com De Winter centrale, Dragusin a sinistra e Vogliacco a Destra

Si parte con qualche minuto di ritardo causa fumogeni accesi in Gradinata Nord a supporto della posa di uno striscione di protesta.

‘Daspo, galere e tribunali non fermeranno mai i nosri ideali. Digos Boia’

Tutto pronto al Ferraris per Genoa-Empoli, partita che il Grifone non deve sbagliare per non cadere in una spirale negativa dopo la sconfitta di Frosinone. Gilardino ritrova Messias e Retegui e li schiera dal primo minuto. Cambio anche a centrocampo con Vasquez più avanzato a sinistra, Sabelli a destra e Haps in panchina.

Stadio privo di bandiere e striscioni per la protesta della tifoseria organizzata dopo le diffide derivanti dagli scontri dopo Genoa-Perugia.

Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Martinez, Vogliacco, De Winter, Dragusin, Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez, Messias, Retegui.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Martin, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Haps, Galdames.

Empoli: Berisha, Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace, Fazzini, Ranocchia, Maleh, Cambiaghi, Caputo, Maldini.

Allenatore: Andreazzoli

A disposizione: Perisan, Caprile, Walukiewicz, Grassi, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Marin, Cancellieri, Destro, Ebuehi, Bastoni.

Arbitro: Aureliano di Bologna

Ammoniti: Ranocchia (E)

Spettatori: 2.970 biglietti venduti, di cui 292 ospiti, per 50.431 euro