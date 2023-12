Genoa, al “Ferraris” arriva la Juventus. Gilardino: “Squadra arrabbiata, c’è voglia di rivalsa. Retegui al 90% non ci sarà”

Genova. Un Genoa arrabbiato e voglioso di rivalsa. Domani il Grifone affronterà la Juventus in un “Ferraris” sold out e pronto a trascinare i rossoblù ad una vittoria che, dopo l’1-0 casalingo contro l’Hellas Verona, manca ormai da tre giornate. La squadra di Gilardino, dopo un inizio entusiasmante impreziosito dalle vittorie ottenute contro Lazio e Roma e dal pareggio contro i campioni d’Italia del Napoli, ha un po’ rallentato e, nelle ultime nove gare, è riuscita a conquistare soltanto in due occasioni i tre punti (gare vinte di misura contro le dirette concorrenti per la salvezza).

Per il Genoa è dunque giunto il momento della svolta. Gilardino si è espresso così nel pre-gara: “La squadra è arrabbiata, c’è voglia di rivalsa e voglia di affrontare questa grande gara con orgoglio e con ardore agonistico pensando che sia una grande opportunità e una grande occasione”.

In seguito per i tifosi rossoblù è arrivata una brutta notizia: “Non soltanto Strootman, Retegui a Monza ha accusato un problema al termine della partita. Stiamo facendo delle valutazioni su di lui, ma al 90% non sarà della partita”.

Una defezione dolorosa dunque per il Grifone, comunque volenteroso di tornare a stupire: “Credo che le cadute facciano parte del percorso di crescita di una squadra come la nostra. Domani incontreremo se non la migliore compagine del campionato la seconda, squadra forte in tutti i reparti e di grande struttura fisica. Per noi è una grande opportunità. Vogliamo giocarci questa partita arrabbiati ma lucidi e coscienti di quello che possiamo fare durante la gara”.

Gilardino ha preferito non sbilanciarsi sull’undici titolare: “Sto pensando e valutando. Conto di avere qualche opzione in panchina perchè domani ci sarà bisogno di tanta corsa, fisicità e qualità. Chi subentrerà dovrà farsi trovare pronto facendo la differenza. Disputeremo una sfida allettante contro una grande, sarà una gara dove dovremo interpretare svariate situazioni senza andare oltre a livello mentale. Dovremo essere lucidi non facendoci prendere da frenesia e agitazione. Servirà una grande fase difensiva e proporre quando avremo il pallone tra i piedi”.

“C’è la volontà di fare la partita come abbiamo sempre fatto – ha proseguito il tecnico dei rossoblù -. È vero che per noi è un momento difficile dal punto di vista dei risultati, ma personalmente devo guardare anche alla crescita dei singoli giocatori”.

Infine Gilardino si è rivolto al pubblico del ‘Ferraris’: “Sono sicuro che ci saranno 35mila genoani veri, che ci inciteranno con cuore e passione. Abbiamo bisogno del loro supporto e non ce l’hanno mai fatto mancare. Sicuramente cercheremo di farli felici con la prestazione, chiederò questo ai ragazzi. Dovremo giocarcela con la voglia di andare a vincere duelli e contrasti. Dovremo avere personalità e coraggio, questo dovrà essere il Genoa di domani”.