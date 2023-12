Genoa, Bani è pronto per la sfida con la Juventus: “Partita difficile, porteremo la nostra rabbia in campo”

Genova. Mattia Bani è pronto al rientro, lo conferma a margine della festa natalizia dei settori giovanili del Genoa, delle Women e della squadra Genoa for special: “Sto bene. A Monza era pochi giorni che ero con la squadra, quindi era importante comunque per me tornare con il gruppo a riassaporare quelle che sono le classiche domeniche, però son pronto per venerdì”.

La sfida con la Juventus di venerdì arriva dopo la sconfitta di Monza. L’ennesima arrivata nel finale. “Penso che sarà una partita sicuramente difficile − afferma Bani − perché la Juventus è la seconda in classifica, è una squadra che si sta giocando il campionato insieme all’Inter. Per il resto le partite durano novanta minuti, quindi le analisi vanno fatte su quello. Dobbiamo sicuramente migliorare. Penso che abbiamo buttato via dei punti che meritavamo, ma insomma siamo, credo, in linea con gli obiettivi“.

Una partita, quella di venerdì, che da un punto di vista delle motivazioni non c’è bisogno di preparare, ma dall’altro lato occorre un’attenzione particolare: “Sappiamo di incontrare una squadra forte, ma ci stiamo preparando per quello, per cercare di farci trovare sicuramente pronti e cogliere loro impreparati“.

L’ultima volta che il Genoa giocò contro la Juventus fu una vittoria che non servì però alla salvezza, per Bani fu comunque emozionante: “Sono convinto che venerdì ci sarà uno stadio che ci darà una grandissima mano. Poi starà a noi far tutto il resto, è molto dura anche se nel passato ci sono stati risultati importanti che ci danno forza”.

L’obiettivo è far gol prima dei minuti finali e non prenderne: “Sarebbe un ottimo lavoro”, commenta il difensore.

E a giudicare dai risultati sembra che a questo Genoa Bani sia mancato tanto in quest’ultimo periodo: “Non lo so − risponde – io cerco sempre di fare quello che può aiutare la squadra. Sono convinto che abbiamo una rosa importante, dove nessuno è indispensabile ma allo stesso tempo tutti insieme possiamo raggiungere grandi traguardi. Quindi spero di tornare venerdì a dare una mano per quello come ho sempre fatto”.

In questi primi mesi di campionato il Genoa ha pagato parecchio le distrazioni: “La differenza tra A e B è che al primo errore ti puniscono. Lo sostengo dall’inizio dell’anno. Tanti mi dicevano che comunque il livello tra le due serie è simil, ma penso che sia un po’ diverso perché gli avversari sono di un altro livello e in B magari un’occasione ti va bene, mentre in A è molto più difficile rifarsi. Lo sapevamo. Dobbiamo migliorare in quello. Siamo una neopromossa anche per questi motivi. Nel senso c’è bisogno di abituarsi a quello che è il calcio della Serie A, ma penso che ci stiamo riuscendo anche se dobbiamo comunque migliorare”.

Certo è che il Genoa ha dovuto fronteggiare infortuni importanti di Retegui, Messias e Gudmundsson: “Sicuramente alzare il minutaggio e la forma dei giocatori singoli è importantissimo. Soltanto giocando possono riprendere la forma. Credo che a Monza comunque hanno fatto delle buonissime prestazioni”.

La rabbia per i punti persi è comunque tanta: “Non sempre penso che la rabbia sia una cosa negativa perché magari se riusciamo a portare questa rabbia in campo, sicuramente otterremo dei risultati che magari ci son sfuggiti in queste partite”.