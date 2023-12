Fratelli d’Italia, Antonio Oppicelli confermato coordinatore per la città di Genova

Genova. Questa mattina a Genova, si è svolto il congresso cittadino di Fratelli D’Italia. Dopo un dibattito durato tre ore, alla presenza del presidente del congresso, Marco Cerreto, è stato eletto per acclamazione Antonio Oppicelli, avvocato, già coordinatore uscente e candidato unitario.

Piena la sala del Bibi Service di via XX Settembre, non sono mancati tutti gli eletti sul territorio. Il coordinatore regionale Matteo Rosso, gli assessori della Regione Liguria Simona Ferro e Augusto Sartori e il capogruppo Stefano Balleari si sono complimentati con il coordinatore. Presenti anche gli assessori di Fdi in Comune a Genova, Alessandra Bianchi e Sergio Gambino, e tutti i consiglieri comunali e municipali.

Oppicelli dopo aver ringraziato il partito e gli iscritti per la fiducia rinnovata, ha espresso la propria soddisfazione: “Continueremo a lavorare sul territorio per proseguire il lavoro fin qui svolto per far crescere ulteriormente il partito”, ha detto.

Vicecoordinatrici, nominate dallo stesso Oppicelli, saranno Laura Gaggero, consigliera comunale con delega all’Innovazione e Daniela Fossati, imprenditrice genovese.

Al congresso, hanno portato il proprio saluto anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci che, dal palco, ha lanciato qualche frecciata all’ex ministro Claudio Burlando giudicato “uno di quelli che vogliono fermare la città”.

Domani Fdi prosegue con i congressi provinciali a Recco, Sanremo, La Spezia. Altri membri del coordinamento eletti sono Miriam Bruschi, Paolo Boz, Giovanna Borza, Erik Beuk, Anna Corsi, Anna Clara Fumera, Tomaso Giaretti, Barbara Lagomarsino, Sandro Sandulli, Andrea Tappani, Giovanni Battista Varese, Giancarlo Vinacci, Francesco Verzillo. Membri del coordinamento nominati dal coordinatore: Tiziana Ravano, Renato Penco, Giuseppe Murolo, Stefano Lo Coco, Massimo Nicolò.