Focaccia nel cappuccino, il sindaco Bucci investe Federica Panicucci del titolo di “genovese doc”

Genova. Una pergamena con il titolo di “genovese doc” e un vasetto di pesto. Anche la conduttrice Federica Panicucci è passata attraverso il rito di iniziazione “istituzionale” inventato dal sindaco Marco Bucci e che prevede la prova della focaccia inzuppata nel cappuccino.

Il siparietto è andato in scena nella Sala della Trasparenza della Regione dove si è svolta, oggi, l’ultima conferenza stampa prima del capodanno in piazza Mediaset a Genova.

“Accetto la sfida, Marco“, ha detto Panicucci, che sarà la mattatrice sul gigantesco palcoscenico montato a De Ferrari, con coraggio ha preso un pezzetto di focaccia – portato su un vassoio dal portavoce del sindaco – e senza troppa esitazione lo ha affondato nella schiuma di un caldo cappuccino. Poi il morso, anche se la smorfia che ne è seguita non è stata di facile interpretazione. D’altronde per passare il test non è necessario che l’abbinamento piaccia pure.

L’iniziativa della pergamena con il titolo di “genovese doc” non è una novità. Il primo a ottenere una sorta di cittadinanza onoraria era stato un residente a Pavia, nel 2022. Da capire se adesso Bucci si muoverà per consegnare la pergamena anche a Radu Dragusin, giocatore del Genoa (autore peraltro della rete di ieri sera nel pareggio contro l’Inter) che qualche giorno fa è stato protagonista di una story social in cui lodava, appunto, il rito della colazione genovese a base di focaccia e cappuccino.

Alla conferenza stampa, per fare il punto su uno show che resta confermato – le previsioni meteo non sono pessime – oltre al sindaco Bucci e alla conduttrice della serata, anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’amministratore delegato RadioMediaset Paolo Salvaderi. Presenti anche l’assessore regionale al Turismo e Grandi eventi Augusto Sartori e la consigliera del Comune di Genova delegata ai Grandi eventi Federica Cavalleri.

Dopo il concerto dei The Kolors ieri sera e Mr Rain questa sera al Porto Antico, domani, 31 dicembre, il concerto di capodanno in Piazza De Ferrari con un lungo elenco di protagonisti. Ci saranno Albano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, con la partecipazione speciale di tutta la scuola di “Amici” e la conduzione di Federica Panicucci. Tutti i concerti sono gratuiti per genovesi e turisti.