Flop Sampdoria contro il Brescia. Pirlo: “Non abbiamo vinto nessun contrasto, ritrovare atteggiamento scorse partite”

Passi indietro giganti per la Sampdoria. Dopo aver battuto due squadre della parte alta della classifica come Palermo e Modena e vinto il derby ligure contro lo Spezia, la squadra blucerchiata cade in maniera fragorosa contro il Brescia. E non è solo per le assenze pesanti – il lungodegente Pedrola e Borini su tutti – visto che la squadra schierata era comunque “sufficiente” per non uscire completamente dalla partita dopo una decina di minuti di gioco. Non cerca alibi Andrea Pirlo, oggi squalificato e sostituito in panchina da Baronio.

“Abbiamo giocato una brutta partita – commenta ai microfoni del club -, l’abbiamo approcciata male. La linea è sottile tra la sicurezza e la presunzione. Oggi siamo stati presuntuosi. Dobbiamo sempre entrare con il coltello tra i denti. Dobbiamo essere avvelenati”.

“I goal sono arrivati su situazioni in cui ci sono mancate concentrazione e cattiveria. Non abbiamo la forza per essere presuntuosi. Non abbiamo vinto nessun contrasto e nessuna seconda palla. L’atteggiamento deve essere quello delle scorse partite. Cancelliamo e analizziamo la partita e da domani inizieremo a preparare la prossima”, conclude l’allenatore.