Festini con cocaina ed escort, sentita in Procura la seconda teste-chiave: era alla festa dove sarebbe stato presente anche Piana

Genova. “Adesso non posso dire nulla, mi hanno detto che una volta chiuse le indagini potrò anche parlare con voi giornalisti, ma per ora no”. Stivali lunghi, pantaloni beige, capelli tirati e trolley al seguito, C.V. esce da Palazzo di Giustizia intorno alle 12 dopo essere stata sentita dal pm Arianna Ciavattini per la prima volta nell’ambito delle indagini sui festini con escort e cocaina che a ottobre hanno portato all’arresto dell’architetto Alessandro Cristilli e dell’imprenditore Christian Rosolani. Entrambi al momento, dopo l’istanza dei loro avvocati e dopo quasi due mesi in carcere, si trovano ai domiciliari e non hanno mai voluto sottoporsi a interrogatorio per difendersi e raccontare la loro verità. “Mi dispiace per Christian – si è limitata a dire la ragazza, intercettata dai cronisti dopo la sua testimonianza – perché è un mio amico”. Poi è ripartita, destinazione Milano, dove vive e lavora come ballerina.

In Procura oggi è tornata anche Jessica Nikolic, indagata nell’inchiesta per sfruttamento della prostituzione ed estorsione ma a sua volta personaggio chiave che ha portato agli arresti, rivelando ai pm il giro di festini nella Genova vip che hanno fatto scalpore negli scorsi mesi per la partecipazione di personaggi noti (e meno noti) del mondo imprenditoriale e politico. Nikolic era come sempre accompagnata dal suo avvocato Leonardo Nicotra. Dalla Procura arriva solo la conferma che l’indagata avrebbe fornito gli ultimi chiarimenti.

Sono proprio Jessica Nikolic e C.V. le due ragazze presenti la sera del primo marzo 2022, sera in cui a casa di Cristilli sarebbe stato presente secondo l’accusa anche il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana. A confermare la presenza agli investigatori era stata proprio un’intercettazione di Cristilli, insieme al riconoscimento fotografico da parte di Nikolic. Piana ha sempre negato fermamente e si è fatto anche ascoltare il procura. Nikolic invece ha confermato ai pm. E Piana, come è emerso nei giorni scorsi, ha rifiutato il confronto diretto con la sua accusatrice.

Dalle carte e anche dalle successive ammissioni dei protagonisti è emerso che a quella festa avrebbero partecipato anche il notaio Piero Biglia Di Saronno e il presidente del Porto antico Mauro Ferrando: entrambi però hanno escluso che a quella che per loro era una “cena di lavoro” sia stata offerta droga o prestazioni sessuali.

Proprio per far ordine sulle presenze, quella sera ma anche altre, visto che nei capi di imputazione le feste organizzate da casa di Cristilli e di Rosolani sarebbero state molte, la Procura infine ha deciso di sentire la seconda presunta escort presente la sera del 1 marzo 2022. La ragazza, non è indagata e per questo ha l’obbligo di dire la verità. Il suo interrogatorio è stato segretato, come i precedenti.

La testimone sentita oggi dai pm ha partecipato anche ad altre feste che sono finite nei capi di imputazione degli arrestati e della stessa Nikolic, accusata di sfruttamento della prostituzione anche di lei. Nel caso della serata del 1 marzo 2022 invece sarebbe stata lei a coinvolgere Nikolic per quella che viene raccontata nelle intercettazioni che la precedono essere una serata “tranquilla”, “tra di noi”. Nikolic ha spiegato che lei e l’altra ragazza erano state pagate da Cristilli 400 euro a testa per quella serata dove dopo l’assunzione di cocaina offerta da Cristilli avevano fatto degli spogliarelli nell’ambito di un gioco ‘obbligo o verità’ a sfondo sessuale.

Poi, le ragazze, dalla villa di Cristilli in via Montefasce, sarebbero andate in taxi a casa di Rosolani per proseguire la festa e dove secondo quanto raccontato da Nikolic la cocaina era sempre presente e offerta in grandi quantità e in quel modo l’imprenditore ‘pagava’ le ragazze, come era avvenuto secondo l’accusa, che ha racconto testimonianze, intercettazioni e immagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza della villa di viale Quartara, anche in diverse altre occasioni.

Con l’audizione di oggi e finite le limature e le eventuali precisazioni sui capi di imputazione il pm Ciavattini sarà pronta per chiudere le indagini ma, secondo quanto appreso, ci vorrà ancora un po’ di tempo.