Festini con cocaina ed escort, l’architetto Cristilli: “Pronto a parlare con i magistrati”

Genova. Si è “messo a disposizione” per rispondere alle domande dei magistrati Alessandro Cristilli, l’architetto ed ex pallanuotista arrestato il 6 ottobre nell’ambito dell’inchiesta della squadra mobile coordinata dal pm Arianna Ciavattini sui festini con cocaina ed escort organizzati a casa sua e a casa dell’imprenditore Christian Rosolani, arrestato con Cristilli e da poco messo agli arresti domiciliari.

Cristilli ha comunicato la sua disponibilità a farsi interrogare nella richiesta formulata al gip di attenuazione della misura cautelare che gli è stata concessa nei giorni scorsi. Sia Cristilli sia Rosolani al momento della convalida dell’arresto si erano avvalsi della facoltà di non rispondere e nei quasi due mesi passati in carcere non hanno mai chiesto di parlare con il pm per difendersi o fornire chiarimenti ai fatti che vengono loro contestati.

Ora però potrebbe essere arrivata la svolta e non è escluso che, visto che il gip non ha ritenuto utile in questa fase avanzata delle indagini della Procura interrogare l’architetto, Cristilli ora decida di chiarire la sua posizione direttamente con il pm Ciavattini che nelle prossime settimane preparerà l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Cristilli potrebbe così decidere di spiegare quell’intercettazione in cui, parlando al telefono con la fidanzata e ricostruendo le feste organizzate mesi prima aveva fatto il nome di Alessandro Piana, il vicepresidente della Regione Liguria riconosciuto anche da Jessica Nikolic in un album fotografico. Piana, ha sempre negato la sua partecipazione alla festa del 1 marzo 2022, ma ha rifiutato il confronto con la escort proposto dalla Procura.

Cristilli è accusato di numerosi episodi di cessione di stupefacenti alle escort che invitava alle feste per compiacere politici, imprenditori e uomini influenti nonché di favoreggiamento della prostituzione proprio perché pagava le ragazze per le prestazioni sessuali durante le feste. Non solo: tra i capi di imputazione figurano anche diverse cessioni di cocaina a terze persone, tra cui un’insegnante di un liceo genovese.

Tornando ai festini, secondo la procura non si trattava di serate fine a se stesse, bensì finalizzate a ottenere “favori” dalla Genova che conta. Per questo è nato un fascicolo di indagine bis in cui si ipotizzano i reati di traffico di influenze illecite e corruzione. Il fascicolo è stato affidato al pm Sabrina Monteverde, che fa parte del pool di magistrati coordinato dall’aggiunto Ranieri Miniati che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione. Proprio il pm Monteverde nei giorni scorsi ha interrogato Jessica Nikolic, la escort indagata per sfruttamento della prostituzione ed estorsione nell’inchiesta principale.

D’altronde lo stesso gip Riccardo Ghio nell’ordinanza di custodia cautelare che aveva portato in carcere l’architetto lo aveva scritto nero su bianco: “Sullo sfondo di tali condotte – aveva sottolineato il giudice – come si ricava da alcune telefonate del Cristilli, ci sono motivazioni anche di utilità professionale, perché l’indagato senza mezzi termini dice di avere da compiacere persone che occupano posti di rilievo nella realtà genovese, nella speranza di ottenerne dei favori”.

E nella stessa ordinanza ci sono accenni all’obiettivo concreto di Cristilli, per esempio nelle intercettazioni che precedono la festa del 24 marzo 2022 quando Cristilli chiama Nikolic e le chiede di trovare una un’amica per una cena. Nikolic chiama poi una delle ragazze e le spiega che Cristilli “deve imbarcare un …in pratica in pratica questo qua deve prendere del lavoro”.