Feste natalizie, Flixbus aumenta i collegamenti con le città universitarie

Genova. In vista del Natale, FlixBus ha rafforzato i collegamenti con Genova e la Liguria per agevolare il ritorno in famiglia – e il successivo rientro nella città di domicilio – di chi studia o lavora fuori regione. Questo incremento riguarda soprattutto le rotte attive tra la Liguria e alcune grandi città universitarie, al Nord e centro Italia ma anche all’estero.

Oltre al capoluogo, sul territorio regionale FlixBus collega anche La Spezia, Savona, Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

Fino alla fine del 2023, per Genova partiranno ogni settimana fino a 59 corse dirette da Roma, fino a 54 da Firenze, fino a 35 da Torino, fino a 33 da Milano e oltre 20 da Bologna e Pisa. Chi fa ritorno in Italia in aereo, inoltre, potrà raggiungere il capoluogo ligure in FlixBus dagli scali milanesi di Malpensa (sei volte a settimana) e Linate (14 volte) e dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio (27 volte).

Ma sarà anche più facile raggiungere Genova dall’estero in FlixBus senza necessità di interconnessioni o cambi: fino a fine anno, verso la città opereranno fino a circa 30 corse settimanali da Nizza e Marsiglia, circa 20 da Cannes e fino a 12 con partenza da Barcellona e Monaco di Baviera. Saranno inoltre attive fino a sette corse a settimana da centri come Grenoble, Strasburgo, Zurigo, Bruxelles, Colonia.

A Genova sono operative due fermate FlixBus: una è situata in via Fanti d’Italia, vicino alla stazione di piazza Principe, l’altra si trova in piazza della Vittoria.