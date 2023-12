Feste di Natale, stop (o quasi) ai cantieri su strade e autostrade. Anas: “Previsto aumento traffico del 20%”

Genova. Saranno almeno 6,5 milioni gli italiani che nei prossimi giorni si metteranno in viaggio su strade e autostrade per raggiungere parenti o località particolari per le feste di Natale. Questa è la stima di Anas, che per il periodo festivo ha deciso di ridurre il più possibile i propri cantieri sparsi per tutto il Paese.

“In previsione dell’aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti dei vacanzieri Anas rimuove da oggi fino all’8 gennaio prossimo 171 cantieri – si legge nella nota stampa dell’azienda – L’obiettivo è offrire in occasione delle festività natalizie un viaggio più confortevole e sicuro non solo per spostamenti di breve e medio ma anche di lungo raggio”.

Nei prossimi giorni su tutto il territorio nazionale è prevista una crescita del traffico di circa il 20%: le strade più trafficate saranno quelle intorno alle grandi città, ma è previsto un esodo legato verso le località montane di Alpi e Appennini, anche se la neve ad oggi non sembra essere particolarmente presente. Il tempo stabile previsto per i prossimi giorni potrebbe, inoltre, richiamare molti turisti anche sulle riviere liguri, le cui previsioni non sono da sold out per quanto riguarda le strutture ricettive ma che comunque “poggiano” sullo zoccolo duro delle seconde case.

Il piano relativo alle festività da parte di Ausotrade per l’Italia, invece, è già scattato dallo scorso 8 dicembre: fino al 7 gennaio la maggior parte dei cantieri sarà rimossa nei weekend, oppure verranno garantite corsie aggiuntive per rendere più fluido il traffico, in particolare sulla direttrice nord-sud dell’A7.

Faranno eccezione lo scambio di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante sull’A12 in prossimità della galleria del Fico (direzione Livorno) e il cantiere in prossimità della galleria Manfreida sull’A26, che rimarrà operativo per tutto il periodo natalizio per permettere un più veloce avanzamento dei lavori. Lunedì 11 dicembre sono iniziati i lavori sulla rampa di accesso all’autostrada di Nervi, con chiusura della carreggiata direzione Livorno; la riapertura è prevista per il 5 febbraio. L’intenzione è quella di mantenere comunque una certa operatività dei cantieri per arrivare alle festività pasquali – quelle maggiormente attese per quanto riguarda il turismo in Liguria – con il grosso di questa fase dei lavori alle spalle.

Sui tratti gestiti da Autofiori, il numero di scambi di carreggiata sull’A10 sarà via via ridotto fino a scendere a due nel periodo compreso tra il 22 dicembre e il 7 gennaio (tra Sanremo Ovest e Arma direzione Genova, e tra Imperia Ovest e Arma di Taggia direzione Ventimiglia). Sulla A6 rimarrà attivo il cantiere tra Altare e Savona, ma sulla base dello studio dei volumi di traffico non dovrebbe generare significative turbative al traffico.

Sui tratti gestiti da Salt, le zone di intervento verranno progressivamente ridotte a partire da questa settimana fino ad arrivare alla sospensione di tutte le lavorazioni dal 22 dicembre al 7 gennaio.