Ferrovia Genova-Casella, in fumo 14 milioni di contributi: deserta la gara per il nuovo treno

Genova. Addio (almeno per ora) ai 14 milioni del ministero dei Trasporti per l’acquisto di un nuovo treno da mettere in servizio sulla ferrovia Genova-Casella. Si è conclusa con un nulla di fatto la procedura ristretta bandita da Amt lo scorso agosto per affidare la progettazione e la costruzione di un elettrotreno, oltre alla fornitura opzionale di una scorta tecnica di ricambi. A confermarlo è la stessa azienda. E visto che il decreto ministeriale del 2022 imponeva di assumere “obbligazioni giuridicamente vincolanti” entro il 31 dicembre, pena la revoca del contributo, la Liguria vede sfumare il finanziamento.

“Sono in corso consultazioni tra Regione e Amt e valuteremo come procedere – sottolinea tuttavia l’azienda in una nota -. Non è detto che si perda il finanziamento, chiederemo una proroga al ministero. Si precisa che l’esito della gara, indipendentemente dal risultato, non andrà ad inficiare il proseguimento del servizio”

In origine le risorse, assegnate alla Regione Liguria nell’ambito del Fondo investimenti per il rinnovo e il miglioramento della sostenibilità delle ferrovie regionali, erano considerate sufficienti per comprare non solo uno, ma due nuovi treni. Poi le stime erano state viste al ribasso e Amt, l’azienda genovese che gestisce lo storico trenino, aveva pubblicato un primo avviso per ricevere manifestazioni di interesse. I fondi ministeriali erano stati integrati con uno stanziamento della Regione per arrivare alla somma totale di 19 milioni e 250mila euro (Iva esclusa) a base d’asta.

Quattro aziende si erano fatte avanti: la Firema di Caserta, che in passato aveva fornito diverse motrici per questa ferrovia, la ceca Skoda, la cinese Crrc e un’altra italiana, la Bertolotti di Firenze. Delle ultime due, la prima è stata esclusa perché la Cina non fa parte dell’accordo Ue sugli appalti pubblici, l’altra si è ritirata. A novembre è scattata la seconda fase, quella degli inviti, che prevedeva l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ma oggi, passato un altro mese, né la Firema né la Skoda hanno voluto sottoscrivere il contratto che obbligherebbe a mettere in esercizio il materiale rotabile entro il 31 dicembre 2026, come richiesto dal ministero.

I fondi del ministero dovevano servire ad acquistare un elettrotreno a due casse con lunghezza massima di 36 metri e una capienza di 70 passeggeri seduti. Coi 5 milioni aggiunti dalla Regione si puntava ad acquistare anche un set di ricambi comprensivo di carrello motore, freni, pantografi, arredi, finestrini, porte e altri componenti elettrici.

Che si trattasse di una fornitura estremamente complessa, del resto, era prevedibile. La Genova-Casella è una ferrovia a scartamento ridotto, di tipo metrico, quindi rappresenta già una particolarità rispetto allo standard. Inoltre, durante il percorso affronta pendenze e raggi di curvatura che impongono una progettazione dei treni pressoché ad hoc. Le aziende interessate avevano espresso perplessità sulle risorse a disposizione e soprattutto sui tempi, considerate “le nuove procedure emanate da Ansfisa che richiedono una complessa serie di prove, test e certificazioni da parte di enti esterni le cui tempistiche non sono compatibili”.

“Questa è la solita politica fatta di annunci che miseramente falliscono – commenta la consigliera regionale Selena Candia della Lista Sansa -. I treni per la Genova-Casella dovevano essere inizialmente due, poi uno più pezzi di ricambio e ora scopriamo che non ce ne sarà nemmeno uno. Eppure parliamo di una linea fondamentale non solo perché di valore storico ma perché permette di spostarsi in modo sostenibile a tante persone che abitano nell’entroterra. L’arrivo dei nuovi treni era fondamentale per ridurre i tempi di percorrenza insieme all’ammodernamento del tracciato. Ora ci vogliono 58 minuti contro i 56 del bus e i 40 dell’auto, soluzioni entrambe più inquinanti”.

Intanto è scaduta proprio oggi la gara da 9,5 milioni di euro bandita dal Comune per lavori urgenti su criticità di ordine idrogeologico che interessano la ferrovia Genova-Casella. Anche in questo caso si tratta di fondi del ministero dei Trasporti che andranno affidati tramite due accordi quadro per altrettanti lotti: il primo, da 4 milioni e 85mila euro, relativo alle opere necessarie sul bacino del torrente Bisagno (corrispondenti al 43% dell’area complessiva), il resto, oltre 5 milioni, per le aree dei bacini Polcevera e Scrivia che valgono il 57% del territorio. Ciascun accordo quadro avrà una durata massima di quattro anni.