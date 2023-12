Femminicidio di Sestri Ponente, la testimonianza della vicina: “Il bimbo di Sharmin urla di terrore quando mi avvicino alla finestra”

Genova. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Ahmed Mustak, il 45enne arrestato due giorni fa perché sospettato di aver ucciso la moglie Sharmin Sultana, gettandola dalla finestra dopo averla colpita in testa. Mustak, difeso dall’avvocato Vittoria Garbarini si è chiuso nel silenzio dopo l’arresto e non ha risposto alle domande del gip Paola Faggioni.

Le indagini hanno avuto una svolta negli ultimi mesi su imput del giudice Paola Faggioni che ha chiesto alla Procura ulteriori accertamenti. Troppi gli indizi e gli elementi che non tornavano a partire dal racconto difficile quando drammatico del figlio più grande della coppia. Il bimbo, 9 anni e affetto da un disturbo dello spettro autistico, era stato ascoltato dai carabinieri con il supporto di una psicologa esperta. E aveva raccontato che la mamma era stata picchiata dal padre quella mattina, che era caduta in cucina e che poi alla domanda se aveva visto la mamma cadere dalla finestra aveva detto: “sì”.

La sorellina più piccola invece, non aveva voluto dire nulla, aveva detto che lei dormiva e “la mamma era partita”, ma anche che “papà era già sveglio”, smentendo il racconto di Mustak, che aveva raccontato ai carabinieri che quella mattina dormiva, che la moglie le aveva detto che andava a camminare, e che aveva scoperto l’accaduto solo quando erano arrivati in casa i vigili del fuoco.

Non era andato a lavorare quella mattina Mustak: ha detto che non si sentiva bene perché aveva l’influenza ma il suo datore di lavoro ha raccontato che era un uomo preciso sul lavoro eppure il giorno prima non lo aveva chiamato per dirgli che sarebbe stato assente.

A pochi giorni dal delitto un’amica di Sharmin però si era rivolta al centro antiviolenza mascherona per raccontare i suoi dubbi e qualche giorno dopo i carabinieri l’avevano sentita informalmente al telefono, perché la donna viveva all’epoca in Svezia. E lei ha detto alcune cose importanti. Aveva raccontato in particolare che il 5 marzo, due giorni prima del delitto, Sharmin le aveva detto che il marito era entrato di notte nella sua stanza e lei aveva avuto paura. La coppia viveva da tempo in camere separate. E questo dettaglio Sharmin lo aveva raccontato via social anche a un’altra amica che vive in Veneto con il marito. Poi il giorno successivo, il 6 marzo, Sharmin aveva confidato alle amiche che tra lei e il marito c’era stata una lite per delle spese che lui non condivideva. E sopratutto che il giorno in cui è morta, il 07 marzo 2023, Sharmin avrebbe dovuto sostenere un colloquio di lavoro dopo che i bambini erano andati a scuola. “Era molto entusiasta mentre il marito non era d’ accordo”.

Un’escalation di rabbia da parte dell’uomo nei confronti della moglie che si è concentrata – sembra – nei giorni precedenti l’omicidio anche se le liti, come hanno confermato i vicini di casa, erano piuttosto frequenti, così come il successivo pianto dei due bambini.

Ma questi elementi lì per lì non erano stati considerati sufficienti ad accusare l’uomo, tanto che il pm Marcello Maresca, prima dell’estate aveva chiesto l’archiviazione. E’ stato il gip Paola Faggioni a chiedere alla Procura di scavare più a fondo e a quel punto altri tasselli sono andati al loro posto.

Il 23 ottobre la bimba più piccola – di soli sette anni – viene sentita nuovamente dai carabinieri della compagnia di Sampierdarena. In caserma arriva accompagnata dal padre che ripetutamente prima della sua audizione, le dice di “non dire niente di tua madre”, “dì solo che era sempre al cellulare, che parlava con la gente”, e anche “a scuola non devi raccontare niente a nessuno”.

Secondo gli investigatori il padre ha plagiato nel tempo entrambi i figli, prima incolpando la madre di essere “sempre al cellulare” come scusa per le vessazioni che faceva subire alla donna, poi vietando ai piccoli di raccontare quello che probabilmente hanno visto, vale a dire la morte della loro mamma per mano del papà. E la testimonianza dei bimbi, che ora si trovano in una struttura con il supporto di psicologi e psicoterapeuti e solo più avanti, quando ritroveranno un minino di serenità, saranno sentiti in incidente probatorio, potrà rivelarsi decisiva per le indagini.

Anche perché una vicina di casa, madre di un collega di Mustak che nei mesi successivi alla morte di Shamin si è occupata dei due bimbi, ha recentemente raccontato ai carabinieri che il bambino più grande, ogni volta che lei si avvinava alla finestra di casa da dove era caduta la madre, le urlava di allontanarsi. Quindi è probabile che abbia visto tutto.