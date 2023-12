Fdi perde un consigliere, Tiziana Lazzari lascia: al suo posto Umberto Lo Grasso

Genova. Fratelli d’Italia perde un consigliere, anzi, una consigliera, a palazzo Tursi. La consigliera Tiziana Lazzari, chirurga estetica già nel consiglio della fondazione Palazzo Ducale, eletta con la lista Toti – ma poi passata con Fratelli d’Italia – ha deciso di lasciare il suo scranno in consiglio comunale.

Da subito era risultata essere, d’altronde, tra le figure meno presenti a consigli e commissioni. Aveva assicurato che si sarebbe rimessa in carreggiata ma evidentemente gli impegni lavorativi non politici sono stati troppo pressanti. Quindi le dimissioni.

Secondo il documento di surroga, che sarà all’ordine del giorno questo martedì in consiglio, a entrare al posto di Lazzari, sarà Umberto Lo Grasso, che era stato il primo dei non eletti nella lista “Toti per Bucci”.

In passato, Lo Grasso, che aveva già seduto in consiglio comunale, era stato iscritto a partiti centristi e di centrosinistra, dalla Margherita all’Italia dei valori.