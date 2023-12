Far west sull’acquedotto storico: padrone recidivo lascia libero il cane che aggredisce i passanti

Genova. E’ uno dei luoghi più spettacolari della nostra città, frequentato da residenti, genovesi in gita, turisti curiosi e cani felici di andare a passeggio. Ma in queste ultime settimane si è trasformato in un vero e proprio far west, con continui scontri e aggressioni tra cani, liti tra padroni e minacce incrociate.

Un putiferio che si è poi ribaltato sul web, con un numero crescente di testimonianze dirette condivise su un gruppo Facebook territoriale. Genova24 è entrata in contatto con una di queste cittadine la quale ha ricordato la sua esperienza da incubo: “La scorsa settimana mi trovavo sull’acquedotto storico col mio cane, regolarmente al guinzaglio, quando abbiamo incrociato un uomo anziano che teneva il suo di cane libero. Questo cane, appena ha visto il mio, ci è corso incontro, nonostante i richiami del suo padrone, per poi aggredire ferocemente il mio“.

Uno scontro come purtroppo se ne vedono troppi in città ma con un finale particolarmente fastidioso: “Quando siamo riusciti a separarli, mi aspettavo per lo meno le scuse, invece no, il signore mi ha aggredito verbalmente, allontanandosi velocemente e aggiungendo che per tenere il cane al guinzaglio devo stare a casa e che il cane deve correre”. Una volta ripresasi dall’episodio: “Ho subito chiamato le forze dell’ordine ma quando sono arrivate non c’era traccia dell’uomo”.

Un episodio che però non è il primo: sul web, infatti, una volta riportato la testimonianza, si scatena il #mydogtoo, con il misterioso padrone “recidivo” protagonista indiscusso di altri racconti simili, e tutti che si verificano nel tratto di tracciato nei pressi dell’area pic nic di Prato. Tra questi l’aggressione ad un cane maltese, cane di piccola taglia che sarebbe stato morsicato nonostante fosse in braccio alla padrona. E poi il racconto di un’altra ragazza che ha dovuto separare i due cani contendenti, prendendosi una morsicata in un braccio, mentre il padrone ignoto, stando al racconto, non faceva nulla.

Insomma una brutta abitudine, quella di condurre il proprio cane libero, che diventa un pericolo vero in un luogo frequentato da decine di persone, e cani, ogni giorno. “Ho segnalato la cosa alle forze dell’ordine, mi hanno promesso più controlli. Ma ho deciso di parlare pubblicamente per mettere in guardia le persone. È inutile lamentarsi e dire che non non si va sull’acquedotto perché si è stufi di avere a che fare con padroni maleducati ma pensiamo a fare segnalazioni e non a nasconderci“.