False griffe vendute nella sua tabaccheria di Portofino, chiuse le indagini: il sindaco Matteo Viacava accusato anche di ricettazione 

Genova. La Procura di Genova ha chiuso le indagini sulle borse false griffate Chanel Fendi e Ives Saint Lorent vendute nella tabaccheria di piazza della Libertà, intestata al primo cittadino di Portofino Matteo Viacava e gestita dalla titolare della tabaccheria Elisa Morello.

I reati contestati dal procuratore aggiunto Francesco Pinto sono quelli di ricettazione e di vendita di prodotti contraffatti.

La vicenda era stata svelata da un giornalista del Fatto Quotidiano che aveva postato le fotografie di finte Fendi e di pochette Chanel proposte a 40 euro, che aveva comprato ottenendo lo scontrino. Pochi giorni dopo era scattato il blitz della guardia di finanza e i militari avevano trovato ben 91 borse in un magazzino adiacente al negozio, sempre di proprietà del sindaco.

In un primo momento si era ipotizzata anche la falsa fabbricazione in loco delle false griffes, ma le perizie eseguite dagli specialisti delle aziende proprietarie dei marchi hanno escluso che le contraffazioni, giudicate di buona qualità, possano essere state realizzate in loco. Da cui il reato di ricettazione.

Adesso il sindaco Viacava, difeso dall’avvocato Ernesto Monteverde e Morello, difesa dall’avvocato Simone Vernazza, hanno 20 giorni di tempo per chiedere di essere interrogati e chiarire la loro posizione. Poi la procura formulerà la richiesta di rinvio a giudizio.