Fabrizio Brignole è il nuovo coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia

Genova. La notizia arriva dal Coordinatore regionale, On. Matteo Rosso. “A nome di tutto il partito in Liguria, porgo i migliori auguri a Fabrizio che si è sempre distinto per il suo attivismo sul territorio. Gli auguro un percorso che possa consentire un’ulteriore crescita a Fratelli d’Italia in tutta la provincia di Genova”

Fabrizio Brignole succede a Stefano Balleari, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione che ora è in corsa per le prossime elezioni europee del 9 giugno 2024 dove sarà il candidato di Fratelli d’Italia della Liguria.

“Ringrazio Stefano Balleari per il grande lavoro svolto da Coordinatore provinciale: ha aiutato tantissimo il partito a crescere e ad affermarsi nella provincia di Genova” conclude Rosso.nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia per la provincia di Genova”, conclude Rosso.

Di seguito sono riportati i nomi del nuovo organigramma del coordinamento provinciale genovese di Fratelli d’Italia, eletto a seguito dell’assemblea presieduta dall’On.Marco Cerreto.

Membri del coordinamento nominati dal coordinatore: Marco Conti, Patrizia Altobelli, Giacomo Robello, Giovanni Paratore, Giuseppe Pastine.

Presidente: Fabrizio Brignole

Membri del Coordinamento eletti:

Monica Debè, Alessandro Dario, Davide Gazzolo, Carla Bo, Orietta Misi, Alex Molinari, Luciana Pini, Giancarlo Stagnaro, Roberto Zappetti.

