Ex Ilva, Pd: “La giunta Toti si attivi con il governo, azione decisa per non far fermare gli stabilimenti”

Genova. “La Regione e Toti non possono restare in silenzio sulla gestione dell’ex Ilva. Il governo di centro destra continua a non assumere alcuna posizione, così si mette a rischio tutto il comparto siderurgico del paese, comparto strategico che nell’assoluta incapacità del governo sta andando verso la chiusura, con pregiudizio di migliaia di posti di lavoro”.

Così in una nota del Pd Liguria firmata dal segretario regionale Davide Natale con il responsabile Lavoro Simone Ziglioli e Matteo Bianchi, responsabile Economia e industria nella segreteria del Partito Democratico Liguria.

“Il memorandum sottoscritto dal Ministro Fitto garantisce 2 miliardi di euro a Mittal, liberando inopinatamente il gruppo franco-indiano da qualsiasi impegno finanziario e di investimento. Con il più totale disinteresse del socio privato, il governo deve chiarire, e la regione Liguria deve pretendere, che il chiarimento avvenga in fretta, se il socio pubblico convertirà in capitale i 680 milioni di prestito obbligazionario e assumerà il controllo di Acciaierie d’Italia o se resterà in disparte a guardare l’estinzione della siderurgia nel nostro Paese”, prosegue la nota.

“A Genova oltretutto la condizione di lavoro è inaccettabile, così come la condizione degli impianti, che necessitano di importanti investimenti e ammodernamenti, come dimostrato dai 55 incidenti denunciati dalla RSU e dall’Asl e dall’uso continuo della cassa integrazione che impatta negativamente sui lavoratori”, aggiungono dal Pd.

“Il silenzio della Regione e di tutto il centrodestra ligure è intollerabile, e dimostra la connivenza della giunta Toti con l’inerzia del governo, sui temi del lavoro e della condizione dei lavoratori liguri. La giunta Toti si attivi subito con i Ministeri competenti per tutelare gli interessi dell’industria e dei lavoratori liguri e pretendere dal governo Meloni un’azione decisa per salvaguardare la continuità operativa degli stabilimenti di Acciaierie d’Italia, il mantenimento dei livelli occupazionali e l’aiuto alle imprese dell’indotto, messi a rischio dalla disastrosa gestione di ArcelorMittal”, concludono Natale, Bianchi e Ziglioli.