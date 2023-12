Ex Ilva, il governo: “Garantiremo la continuità aziendale”. Nuovo confronto con i sindacati entro fine anno

Genova. Sul futuro dell’ex Ilva “il governo ha confermato l’intenzione di continuare a fare la propria parte e ha assicurato che sarà garantita la continuità aziendale“. Lo fa sapere Palazzo Chigi in una brevissima nota stampa al termine del confronto che si è tenuto oggi tra Governo e sindacati, in cui si precisa che entro fine anno saranno riconvocate “le organizzazioni sindacali per un nuovo incontro”.

Poche parole per spiegare l’esito ancora una volta interlocutorio del confronto da il Governo e le organizzazioni sindacali per capire il futuro della siderurgia italiana a due giorni dalla nuova assemblea dei soci di Acciaierie d’Italia, la compagine pubblico-privata la cui maggioranza è tutt’ora in mano al gruppo indiano Arcelor Mittal che detiene il 62% delle quote del gruppo e fino a oggi si è rifiutato di finanziare l’ex Ilva, oramai al collasso se non arriverà urgentemente denaro fresco.

All’incontro di oggi i ministri presenti (Urso, Calderone ee Giorgetti oltre al sottosegretario alla presidenza del consiglio Mantovano) hanno fatto sapere che il governo tiene ancora aperta la strada della trattativa con Mittal, anche perché il timore è quello di aprire un lungo e costoso contenzioso giudiziario. Ma è pronto al peggio. Tutto dipenderà dall’assemblea che si terrà tra due giorni. Se Mittal deciderà, come chiede da mesi il governo, di finanziare l’ex Ilva per la quota parte che le spetta, la continuità aziendale sarà garantita. Se Mittal invece resterà sulla sua posizione il Governo dovrà in tempi brevi decidere come muoversi o meglio, quanti milioni mettere sul piatto per evitare il tracollo degli stabilimenti che danno lavoro a 12mila dipendenti. Per questo è stato già convocato un consiglio dei ministri straordinario per il 28 dicembre.

I sindacati oggi per protesta sono rimasti un’ora in presidio sotto palazzo Chigi e la preoccupazione è tanta: “Per noi c’è una sola soluzione: la capitalizzazione e la salita pubblica e la gestione da parte del pubblico dell’azienda. – ha proseguito Michele De Palma della Fiom, – Stanno facendo tutte le verifiche anche degli accordi parasociali di cui neanche noi eravamo a conoscenza e per questo vi riconvochiamo per il 28 o 29”. Per il segretario generale della Fim Roberto Benaglia, quello di oggi è stato “un incontro difficile per la situazione drammatica dell’azienda di cui il governo aveva poca consapevolezza. Abbiamo visto un governo unito ma con l’idea di prendere tempo con calma per capire coi Mittal che cosa si può fare. La sua risposta è che assicura la continuità produttiva aziendale che per noi è una condizione necessaria ma non sufficiente. La nostra proposta vede il governo che sale in maggioranza, converte 680 milioni in capitale, prende il controllo e cambia la gestione e poi veda qual è il miglior socio privato è unico modo per salvare l’Ilva“. Benaglia ha ribadito che “non abbiamo avuto risposte sufficienti e chiare ,ma vedo positivamente il fatto che nell’urgenza dei tempi il governo ci richiama tra 8-9 giorni per dare quella risposta che deve dare. Il governo deve usare i pochi giorni che ha davanti per trovare una soluzione. Salvare l’Ilva è una obiettivo del governo ma come farlo è fondamentale”.

Che la situazione sia tesa lo dimostra l’accoglienza che è stata riservata questa mattina all’ex ministro del lavoro Andrea Orlando che si è presentato al presidio dei sindacati sostenendo che il Governo deve fare di più ma è stato a sua volta attaccato: “Non venga qui a fare campagna elettorale perché siete anche voi complici” gli hanno detto i lavoratori.

Anche Genova resta con il fiato sospeso in attesa dei prossimi passaggi “Restiamo in vigile attesa” si limita a dire il coordinatore dell’rsu dello stabilimento di Cornigliano Armando Palombo. Da Roma Luca Pasquetti, Rsu Fim Cisl Liguria Ilva in As, aggiunge: “La situazione è sempre incerta. Il personale di Ilva in amministrazione straordinaria segue queste vicende con apprensione. In questo momento molto delicato sono in gioco i destini di 20mila famiglie”.

Intanto oggi il presidente ligure Giovanni Toti è tornato sul tema delle aree di Cornigliano: “Se volessimo fare la regione egoista, potremmo dire che con 1,1 milioni di metri quadrati, per come sta crescendo la nostra economia, per la qualità dei nostri territori e per il nostro porto, avremmo poca difficoltà a rimpiazzare quella forza lavoro con produzioni altrettanto importanti. Non lo facciamo perché riteniamo che quel pezzo di territorio sia importante per il Paese e quella produzione sia importante non solo per la Liguria, e pertanto ci facciamo carico di trovare una soluzione comune e congiunta”.

“Grande preoccupazione per il futuro di Acciaierie d’Italia (ex Ilva) vista l’incertezza che regna sulla posizione del Governo in vista dell’assemblea dei soci – scrive il Pd in una nota -. Chiediamo chiarezza nella difesa della siderurgia del nostro Paese e dell’occupazione. La Liguria attende con il fiato sospeso quanto deciderà il Governo in queste ore, in cui si decide la sorte di migliaia di famiglie e di un pezzo fondamentale del tessuto industriale. Basta promesse, questo Governo deve dare certezze sul passaggio in maggioranza del socio pubblico e la giunta regionale deve spingere l’esecutivo ad assumere le decisioni necessarie affinché si rilanci il settore dell’acciaio”.

Intanto in Regione è stato approvato l’ordine del giorno del Pd che impegna la giunta Toti ad adottare ogni iniziativa utile presso il Governo nazionale affinché agisca per salvaguardare la continuità operativa degli stabilimenti di Acciaierie d’Italia e chiedere all’azienda di onorare i debiti con le imprese dell’indotto, sostenendole, per scongiurare che entrino in crisi irreversibile a causa della disastrosa gestione di Arcelor Mittal. “Un segnale importante per l’impresa e per i 900 lavoratori dello stabilimento di Cornigliano – commenta il capogruppo Luca Garibaldi -. Un intervento essenziale per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali”.

Anche il Pd Ligure in una nota chiede al Governo di “dare certezze sul passaggio in maggioranza del socio pubblico e la Giunta regionale deve spingere l’esecutivo ad assumere le decisioni necessarie affinché si rilanci il settore dell’acciaio”.