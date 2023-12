Ex Ilva di Cornigliano, la Fim: “Stabilimento senza zinco”. L’rsu denuncia l’ennesimo incidente con la caduta del bozzello di una gru

Genova. “Siamo ormai in una condizione drammatica nello stabilimento di Cornigliano. Il governo sta continuando a dimostrare di non avere le idee chiare sulle diverse strade da percorrere , ci sono diversi ipotesi tra cui quella, sostenuta dalla FIM Cisl che i fondi già immessi da Invitalia si trasformino in quote di capitale sociale e quindi agevolerà il passaggio al 60%da parte di Invitalia e quindi del Governo anziché lasciare le cose come stanno con Acciaierie d’Italia destinata ad una lunga agonia. Il paradosso che si consuma e’ che il socio di minoranza, cioè lo Stato, ci mette i soldi mentre il socio di maggioranza li gestisce a suo piacimento”. La denuncia del sindacato arriva a pochi giorni dall’ennesima assemblea dei soci.

“Ormai non c’è più tempo, il prossimo incontro tra Governo e Arcelor Mittal deve essere decisivo. Il prossimo 11 dicembre i segretari generali di FIM, Fiom e Uilm saranno davanti a Palazzo Chigi per chiedere al governo finalmente di intervenire. Fermando gli impianti a Taranto così sarà ulteriormente peggiorato l’approvvigionamento del materiale negli stabilimenti del nord ”, dice Christian Venzano, segretario generale FIM Cisl Liguria.

“A Cornigliano in alcune giornate ci troviamo addirittura senza zinco – ricorda Nicola Appice, coordinatore RSU FIM Cisl Liguria Acciaierie d’Italia – quindi i reparti di zincatura, imballi e spedizioni rimangono fermi generando ulteriore cassa integrazione. E ci troviamo a volte anche senza bottigliette di acqua all’interno dei reparti dove invece i lavoratori ne avrebbero bisogno costantemente. Sono solo alcuni esempi di un caos ormai totale all’interno con i lavoratori che continuano a pagare il prezzo di questo stato confusionale dell’azienda”.

Intano in serata l’rsu denuncia l’ennesimo incidente in fabbrica, per fortuna senza feriti com “il cedimento con caduta del bozzello, pinza e coil, delle funi della gru carroponte FR14, operante presso l’entrata della linea iricottura’ del ciclo produttivo di stagnatura latta”. L’incidente è avvenuto durante il turno di notte fra l’ 8 e il 9.

“Chiediamo di visionare il rapporto sulle cause dell’incidente che solo fortunatamente non ha coinvolto i lavoratori che operano nell’area – dice l’rsu – Si tratta del terzo episodio che coinvolge gru carriponte in meno di 3 mesi nello stabilimento di Genova. Questo dato ci allarma profondamente, considerando il fatto che le gru in stabilimento sono decine e sono impiegate in tutte le attività di stabilimento, dalle banchine, alle linee di produzione, ai magazzini spedizione, alle officine, e che i lavoratori che si trovano ad operare quotidianamente in tali aree sono centinaia”.

