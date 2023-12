Ex Ilva al bivio, anche Genova con il fiato sospeso per la nuova assemblea dei soci: sul tavolo resta il piano B

Genova. E’ difficile al momento prevedere cosa accadrà domani alla nuova assemblea dei soci di Acciaierie d’Italia dopo la fumata nera di una settimana fa in cui Arcelor Mittal che detiene il 62% delle quote del gruppo si è rifiutato di finanziare l’ex Ilva, oramai al collasso se non arriverà urgentemente denaro fresco. Secondo il Sole24ore il socio indiano avrebbe chiesto allo Stato italiano (che detiene il 38% delle quote attraverso Invitalia) di utilizzare i 680 milioni di euro di finanziamento per aumentare le quote pubbliche divenendo così socio di maggioranza.

Ma non è questa – almeno non lo è stata fino a ieri – la linea del Governo che si è detto disposto a mettere la sua parte rispettando però le proporzioni. Fra l’altro l’azienda, il giorno dopo l’assemblea, ha smentito che si sia parlato in quella sede di una “qualsivoglia modifica delle attuali quote di partecipazione nella società”.

Partendo dal dato di fatto che è stata Mittal a chiedere l’assemblea di domani, evidentemente qualcosa il socio indiano avrà da dirlo, ma le bocche sono cucite e al momento non sembrano filtrare indiscrezioni. I sindacati sono molto preoccupati e hanno chiesto un incontro urgente alla Meloni, ai ministri Fitto, Giorgetti, Calderone e Urso e ai vertici di Invitalia.

Ma a questo punto, il bivio è atteso dopo la nuova assemblea. Se Mittal confermerà il suo disimpegno rifiutandosi di finanziare per la sua quota le acciaierie lo Stato dovrà comunque agire per evitare il tracollo e potrebbe riprendere quota l’ipotesi di portare lo Stato in maggioranza, senza aspettare maggio 2024.

Oggi Il Foglio prospetta anche lo scenario peggiore, quello secondo il quale Mittal potrebbe annunciare il suo addio all’ex Ilva (secondo il quotidiano nell’ambito di una strategia che porterebbe gradualmente il gruppo a un ridimensionamento progressivo anche degli altri impianti di Ue per concentrarsi sui più convenienti mercati asiatici) e ricorda come sarebbe praticamente impossibile immaginare una nuova gara per far entrare nuovi soci privati in breve tempo: a quel punto il governo dovrebbe immettere qualche centinaio di milioni in emergenza, nominare un commissario e dire addio agli altiforni, trovandosi nel contempo a dover ridurre gli occupati di diverse migliaia, soprattutto a Taranto. I tempi comunque sono strettissimi perché ogni giorno che passa rende il baratro più vicino.

Anche i lavoratori di Cornigliano al momento restano alla finestra: “E’ impossibile al momento prevedere quello che accadrà domani – commenta il coordinatore dell’Rsu Armando Palombo – la situazione è complicatissima e confusa ma il rischio che gli impianti si vadano spegnendo è concreto”. Per questo a Genova i sindacati due mesi fa (per lo meno Fiom e Fim)n hanno lanciato il piano b: se tra un anno la situazione non si risolve per far ripartire l’ex Ilva – hanno detto – sono disponibili a rivedere l’accordo di programma di Cornigliano sulle aree.

“Da quell’annuncio sono già passati due mesi – ricorda Palombo – e ne restano dieci. Noi abbiamo un accordo che prevede che i lavorano vengano collocati tutti e novecentosettanta in Società per Cornigliano e possano svolgere lavori di pubblica utilità per integrare il reddito. Non ci appassiona nemmeno sapere quali progetti ci sono per quelle aree, ma solo avere la garanzia del reddito e la possibilità che via via che si apriranno oppurtunità di occupazione il lavoratori dell’Ilva”.